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Егор Шарангович может усилить сборную Беларуси на чемпионате мира - 2021

21.04.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Егор Шарангович, выступающий в НХЛ за команду "Нью Джерси Девилз", может помочь сборной Беларуси на чемпионате мира - 2021. Накануне "дьяволы" уступили "Питтсбургу" 6:7 и утратили даже теоретические шансы на выход в плей регулярного чемпионата. Однако НХЛ разрешила своим хоккеистам принять участие в чемпионате мира в Риге, и белорусский форвард может успеть к началу форума.
 
 
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Егор Шарангович, выступающий в НХЛ за команду "Нью Джерси Девилз", может помочь сборной Беларуси на чемпионате мира - 2021. Накануне "дьяволы" уступили "Питтсбургу" 6:7 и...
 
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