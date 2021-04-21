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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Егор Шарангович может усилить сборную Беларуси на чемпионате мира - 2021 Егор Шарангович, выступающий в НХЛ за команду "Нью Джерси Девилз", может помочь сборной Беларуси на чемпионате мира - 2021. Накануне "дьяволы" уступили "Питтсбургу" 6:7 и...

Егор Шарангович, выступающий в НХЛ за команду "Нью Джерси Девилз", может помочь сборной Беларуси на чемпионате мира - 2021. Накануне "дьяволы" уступили "Питтсбургу" 6:7 и утратили даже теоретические шансы на выход в плей регулярного чемпионата. Однако НХЛ разрешила своим хоккеистам принять участие в чемпионате мира в Риге, и белорусский форвард может успеть к началу форума.