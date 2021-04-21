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В Барселоне Илья Ивашко играет с Рафаэлем Надалем

21.04.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Илья Ивашко играет в Барселоне на турнире серии ATP во втором круге с Рафаэлем Надалем. Наш теннисист смог взять у третьей ракетки мира первый сет 6:3. Во втором король грунта был сильнее - 6:2. Сейчас в третьем сете спортсмены выясняют, кто пройдет в 1/8 финала.
 
 
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Илья Ивашко играет в Барселоне на турнире серии ATP во втором круге с Рафаэлем Надалем. Наш теннисист смог взять у третьей ракетки мира первый сет 6:3. Во втором король...
 
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