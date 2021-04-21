|
В Барселоне Илья Ивашко играет с Рафаэлем Надалем
21.04.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTИлья Ивашко играет в Барселоне на турнире серии ATP во втором круге с Рафаэлем Надалем. Наш теннисист смог взять у третьей ракетки мира первый сет 6:3. Во втором король грунта был сильнее - 6:2. Сейчас в третьем сете спортсмены выясняют, кто пройдет в 1/8 финала.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Илья Ивашко играет в Барселоне на турнире серии ATP во втором круге с Рафаэлем Надалем. Наш теннисист смог взять у третьей ракетки мира первый сет 6:3. Во втором король...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)