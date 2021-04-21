Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Барселоне Илья Ивашко играет с Рафаэлем Надалем Илья Ивашко играет в Барселоне на турнире серии ATP во втором круге с Рафаэлем Надалем. Наш теннисист смог взять у третьей ракетки мира первый сет 6:3. Во втором король...

Илья Ивашко играет в Барселоне на турнире серии ATP во втором круге с Рафаэлем Надалем. Наш теннисист смог взять у третьей ракетки мира первый сет 6:3. Во втором король грунта был сильнее - 6:2. Сейчас в третьем сете спортсмены выясняют, кто пройдет в 1/8 финала.