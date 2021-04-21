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Трое белорусов сразятся за бронзовые медали чемпионата Европы по борьбе

21.04.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские борцы-вольники  выступят сегодня в поединках за бронзу чемпионата Европы. Али Шабанов в весе 86 кг выйдет на ковер против поляка  Себастиана Езержански. В категории 92 кг Гаджи Раджабов поспорит с Иварсом Самусоноксом из Латвии. И еще один белорус -Денис Хроменков  - будет бороться с грузином Гено Петриашвили в весовой категории 125 кг.
 
 
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Белорусские борцы-вольники  выступят сегодня в поединках за бронзу чемпионата Европы. Али Шабанов в весе 86 кг выйдет на ковер против поляка  Себастиана...
 
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