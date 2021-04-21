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Трое белорусов сразятся за бронзовые медали чемпионата Европы по борьбе
21.04.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTБелорусские борцы-вольники выступят сегодня в поединках за бронзу чемпионата Европы. Али Шабанов в весе 86 кг выйдет на ковер против поляка Себастиана Езержански. В категории 92 кг Гаджи Раджабов поспорит с Иварсом Самусоноксом из Латвии. И еще один белорус -Денис Хроменков - будет бороться с грузином Гено Петриашвили в весовой категории 125 кг.
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Белорусские борцы-вольники выступят сегодня в поединках за бронзу чемпионата Европы. Али Шабанов в весе 86 кг выйдет на ковер против поляка Себастиана...
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