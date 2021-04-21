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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусы распечатали медальную копилку чемпионата Европы по борьбе Али Шабанов принес первую медаль белорусской сборной на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в Варшаве. Наш спортсмен-вольник выступает в весовой...

Али Шабанов принес первую медаль белорусской сборной на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в Варшаве. Наш спортсмен-вольник выступает в весовой категории до 86 кг. Сегодня в поединке за бронзу ему удалось побороть поляка Себастиана Езежаньски.Вслед за Шабановым на ковер вышел Гаджи Раджабов - его весовая категория до 92 кг. Белорус не оставил никаких шансов своему сопернику - представителю Латвии, одержав победу в схватке со счетом 8:0. Это еще одна бронза в копилке нашей сборной. В эти минуты еще за одну медаль бронзового достоинства борется наш Денис Хроменков в весе до 125 кг.Шанс еще больше увеличить число завоеванных медалей у белорусов будет завтра. Три наших спортсменки во главе с Василисой Марзалюк будут оспаривать бронзу в своих весовых категориях.покажет финальные схватки в прямом эфире. Не пропустите! Начало трансляции в 19:00.