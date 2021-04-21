ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусы распечатали медальную копилку чемпионата Европы по борьбе

22.04.2021 06:31 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Али Шабанов принес первую медаль белорусской сборной на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в Варшаве. Наш спортсмен-вольник выступает в весовой категории до 86 кг. Сегодня в поединке за бронзу ему удалось побороть поляка Себастиана Езежаньски.

Вслед за Шабановым на ковер вышел Гаджи Раджабов - его весовая категория до 92 кг. Белорус не оставил никаких шансов своему сопернику - представителю Латвии, одержав победу в схватке со счетом 8:0. Это еще одна бронза в копилке нашей сборной. В эти минуты еще  за одну медаль бронзового достоинства борется наш Денис Хроменков  в весе до 125 кг.

Шанс еще больше увеличить число завоеванных медалей у белорусов будет завтра. Три наших спортсменки во главе с Василисой Марзалюк будут оспаривать бронзу в своих весовых категориях. "Беларусь 5" покажет финальные схватки в прямом эфире. Не пропустите! Начало трансляции в 19:00.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Али Шабанов принес первую медаль белорусской сборной на чемпионате Европы по борьбе, который проходит в Варшаве. Наш спортсмен-вольник выступает в весовой...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Белорус Ивашко проиграл Надалю на турнире в Барселоне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

21.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by