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Разгромная победа над ЦСКА: "Локомотив" Лисаковича - в финале Кубка России по футболу

22.04.2021 14:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Разгромная победа над ЦСКА, 10-я виктория во всех турнирах кряду и выход в финал Кубка России. Накануне московский "Локомотив" разбил в дерби "армейцев" со счетом 3:0 и вышел в решающий поединок турнира, где сыграет с "Крыльями Советов". Лисакович в составе победителей вышел на 78-й минуте. Илья Шкурин у ЦСКА появился на поле на 81-й. 

 
 
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Разгромная победа над ЦСКА, 10-я виктория во всех турнирах кряду и выход в финал Кубка России. Накануне московский "Локомотив" разбил в дерби "армейцев" со счетом 3:0 и...
 
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