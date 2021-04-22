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Разгромная победа над ЦСКА: "Локомотив" Лисаковича - в финале Кубка России по футболу
22.04.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Разгромная победа над ЦСКА, 10-я виктория во всех турнирах кряду и выход в финал Кубка России. Накануне московский "Локомотив" разбил в дерби "армейцев" со счетом 3:0 и вышел в решающий поединок турнира, где сыграет с "Крыльями Советов". Лисакович в составе победителей вышел на 78-й минуте. Илья Шкурин у ЦСКА появился на поле на 81-й.
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Разгромная победа над ЦСКА, 10-я виктория во всех турнирах кряду и выход в финал Кубка России. Накануне московский "Локомотив" разбил в дерби "армейцев" со счетом 3:0 и...
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