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Борисовский БАТЭ победил жодинское "Торпедо-БелАЗ" в рамках первого полуфинального Кубка Беларуси по футболу
22.04.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Виллюмссон, дважды Скавыш и автогол Бордачева. Борисовский БАТЭ побеждает жодинское "Торпедо-БелАЗ" в рамках первого полуфинального поединка Кубка Беларуси. На стадионе "Городской" автозаводцы биты со счетом 4:1. Ответный поединок состоится в Жодино 5 мая.
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Борисовский БАТЭ победил жодинское "Торпедо-БелАЗ" в рамках первого полуфинального Кубка Беларуси по футболу
Виллюмссон, дважды Скавыш и автогол Бордачева. Борисовский БАТЭ побеждает жодинское "Торпедо-БелАЗ" в рамках первого полуфинального поединка Кубка Беларуси. На...
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