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Белорусские спортсменки поборются за бронзовые медали на чемпионате Европы по борьбе

22.04.2021 14:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

На чемпионате Европы по борьбе в Варшаве сегодня определятся победительницы и призеры среди женщин. Белорусские спортсменки бороться будут за три бронзовые медали. Это Катерина Пичковская в весовой категории до 55 килограммов, Юлия Писаренко в весе до 59 килограммов и Василиса Марзалюк, она выступает в весовой категории до 76 килограммов. Наш спортивный канал "Беларусь 5" покажет финальные состязания в прямом эфире. Начало трансляции в 19:00. 

 
 
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На чемпионате Европы по борьбе в Варшаве сегодня определятся победительницы и призеры среди женщин. Белорусские спортсменки бороться будут за три бронзовые...
 
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