|
Белорусские спортсменки поборются за бронзовые медали на чемпионате Европы по борьбе
22.04.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
На чемпионате Европы по борьбе в Варшаве сегодня определятся победительницы и призеры среди женщин. Белорусские спортсменки бороться будут за три бронзовые медали. Это Катерина Пичковская в весовой категории до 55 килограммов, Юлия Писаренко в весе до 59 килограммов и Василиса Марзалюк, она выступает в весовой категории до 76 килограммов. Наш спортивный канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На чемпионате Европы по борьбе в Варшаве сегодня определятся победительницы и призеры среди женщин. Белорусские спортсменки бороться будут за три бронзовые...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)