Богданович вновь возглавил Белорусскую ассоциацию студенческого спорта

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 22 апр – Sputnik. Олимпийский чемпион по гребле на каноэ Александр Богданович переизбран на должность председателя Белорусской ассоциации студенческого спорта (БАСС), сообщает пресс-служба Министерства образования.

Как рассказал Богданович, в ближайшие пять лет БАСС сосредоточит свои усилия на совершенствовании правового регулирования в сфере физической культуры и спорта, дальнейшем развитии спорта в вузах, обеспечении вступления БАСС в члены Международной и Европейской федераций студенческого спорта. Будут укрепляться связи со спортивными союзами зарубежных стран, в том числе с Россией, Казахстаном, Польшей.

Планируется также регулярно проводить соревнования, посвященные Международному дню спорта и Международному дню студенческого спорта, обеспечивать участие белорусской делегации во Всемирных универсиадах.

Что такое БАСС

Ассоциация – добровольное объединение учреждений высшего образования Беларуси, коммерческих и некоммерческих организаций, занимающихся развитием и популяризацией студенческого спорта. На момент создания (2012 год) в ее состав входили 54 вуза. Первым руководителем БАСС был проректор Белорусского государственного университета Михаил Журавков, назначенный позже министром образования Беларуси.

Александр Богданович возглавил общественную организацию в 2017 году.

БАСС принимала участие в подготовке и проведении чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ среди студентов, который прошел в Минске в 2014 году. Такие же соревнования должны были состоятся в Беларуси и в 2020 году, но из-за сложной эпидемиологической обстановкой в мире их отменили.

С момента создания БАСС белорусские спортсмены-студенты участвовали в четырех летних и четырех зимних Всемирных универсиадах, где завоевали 77 медалей различного достоинства.