Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира в Штутгарте

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Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал престижного турнира серии WТА в Штутгарте. Призовой фонд местных соревнований - 565 тысяч долларов. Во втором круге белоруска без проблем справилась с хозяйкой кортов Анной-Леной Фридзам - 6:4, 6:2. За выход в полуфинал завтра седьмая ракетка мира поспорит с двадцаць седьмой - эстонкой Аннет Контавейт.