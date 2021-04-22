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Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал турнира в Штутгарте
22.04.2021 22:47 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал престижного турнира серии WТА в Штутгарте. Призовой фонд местных соревнований - 565 тысяч долларов. Во втором круге белоруска без проблем справилась с хозяйкой кортов Анной-Леной Фридзам - 6:4, 6:2. За выход в полуфинал завтра седьмая ракетка мира поспорит с двадцаць седьмой - эстонкой Аннет Контавейт.
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Арина Соболенко пробилась в четвертьфинал престижного турнира серии WТА в Штутгарте. Призовой фонд местных соревнований - 565 тысяч долларов. Во втором круге...
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