ACA 122 в Минске: белорус Янковский устроил потасовку на взвешивании

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 апр – Sputnik. Белорусский боец ММА Владислав Янковский устроил потасовку на взвешивании перед турниром ММА Absolute Championship Akhmat (ACA 122) в Минске. Видео опубликовано на странице турнира в Instagram.

Минск сегодня примет турнир ACA 122. Официальная церемония взвешивания и дуэль взглядов состоялись накануне.

Во время дуэли между белорусом Владиславом Янковским и иранцем Мазиаром Эльхамивармезани возник конфликт, переросший в потасовку. Соперников удалось разнять. К слову, бойцы давно должны были встретиться в октагоне и не скрывают неприязни друг к другу.











Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ACA MMA (@aca_mma)

В комментариях под видео пользователи разделись на две группы: одни заподозрили, что конфликт между спортсменами – инсценировка; другие – утверждают, что Янковский и Эльхамивармезани на самом деле недолюбливают друг друга.

Главным же боем вечера станет противостояние украинца Дмитрия Побережца и американца Тони Джонсона. Кроме того, сегодня состоится бой белоруса Артема Дамковского против чеха Витезслава Райноха, и Александра Ковалева против фина Маркуса Ритохонки.