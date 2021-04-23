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ACA 122 в Минске: белорус Янковский устроил потасовку на взвешивании
23.04.2021 16:29 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 апр – Sputnik. Белорусский боец ММА Владислав Янковский устроил потасовку на взвешивании перед турниром ММА Absolute Championship Akhmat (ACA 122) в Минске. Видео опубликовано на странице турнира в Instagram.
Минск сегодня примет турнир ACA 122. Официальная церемония взвешивания и дуэль взглядов состоялись накануне.
Во время дуэли между белорусом Владиславом Янковским и иранцем Мазиаром Эльхамивармезани возник конфликт, переросший в потасовку. Соперников удалось разнять. К слову, бойцы давно должны были встретиться в октагоне и не скрывают неприязни друг к другу.
В комментариях под видео пользователи разделись на две группы: одни заподозрили, что конфликт между спортсменами – инсценировка; другие – утверждают, что Янковский и Эльхамивармезани на самом деле недолюбливают друг друга.
Главным же боем вечера станет противостояние украинца Дмитрия Побережца и американца Тони Джонсона. Кроме того, сегодня состоится бой белоруса Артема Дамковского против чеха Витезслава Райноха, и Александра Ковалева против фина Маркуса Ритохонки.
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Сегодня в Минске пройдет турнир ACA 122, в котором выступят три белорусских спортсмена.
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