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"Манчестер Юнайтед" намерен вернуть Роналду

24.04.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 апр – Sputnik. Руководство английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" хочет вернуть португальца Криштиану Роналду и запросило информацию у агента форварда, пишет в своем Twitter журналист Николо Скира.

"Красные дьяволы", по информации источника, связались с агентом Жоржем Мендешем, который представляет интересы игрока. Не исключено, что "МЮ" и "Ювентус" могут обменяться футболистами: Роналду в Англию, Поль Погба в Турин.

© REUTERS / MASSIMO PINCA
Роналду точно не вернется в мадридский "Реал"

Ранее СМИ писали, что португалец определится со своим будущим до конца сезона. Роналду намерен объявить о своем решении президенту "старой синьоры" Андреа Аньелли и спортивному директору Фабио Паратичи до мая.

Боссы "Юве" в свою очередь намерены сохранить нападающего еще на один сезон. В конце марта вице-президент туринцев Павед Недвед заявил, что Роналду останется в клубе, несмотря на слухи о его уходе. Ранее в СМИ писали, что "Ювентус" хочет избавиться от игрока из-за его высокой зарплаты.

 
Теги: Минск
 
 
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Манкунианцы следят за ситуацией вокруг 36-летнего футболиста "Ювентуса", сам Роналду примет решение о своем будущем в ближайшие недели.
 
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