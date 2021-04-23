Макгрегор купил паб, где два года назад ударил старика

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 апр – Sputnik. Ирландский боец UFC Конор Макгрегор купил паб в Дублине, где в 2019 году ударил пожилого мужчину, пишет The Currency.

Сумма сделки, по информации источника, оценивается в 1,5-2 миллиона евро.

В 2019 году Макгрегор пришел в паб и предложил гостям паба свой виски. Один из посетителей заведения отказался от угощения, тогда боец напал на пожилого мужчину и ударил его по лицу. Спортсмена сразу же вывели из паба. Позднее ирландец принес извинения старику. Суд оштрафовал Макгрегора на тысячу евро.

Напомним, 10 июля Макгрегор проведет бой против американца Дастина Порье в Лас-Вегасе. Этот поединок станет третьим в истории противостояния соперников: в первом был сильнее ирландец, во втором – американец.

Ранее французские власти закрыли дело против Макгрегора, который подозревался в эксгибиционизме. В сентябре боец был арестован на Корсике по подозрению в попытке сексуального насилия и эксгибиционизме. Позднее боец был выпущен из-под ареста без предъявления обвинений. Макгрегор отрицал все обвинения.