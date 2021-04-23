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Макгрегор купил паб, где два года назад ударил старика
24.04.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 апр – Sputnik. Ирландский боец UFC Конор Макгрегор купил паб в Дублине, где в 2019 году ударил пожилого мужчину, пишет The Currency.
Сумма сделки, по информации источника, оценивается в 1,5-2 миллиона евро.
В 2019 году Макгрегор пришел в паб и предложил гостям паба свой виски. Один из посетителей заведения отказался от угощения, тогда боец напал на пожилого мужчину и ударил его по лицу. Спортсмена сразу же вывели из паба. Позднее ирландец принес извинения старику. Суд оштрафовал Макгрегора на тысячу евро.
Напомним, 10 июля
Ранее французские власти закрыли дело против Макгрегора, который подозревался в эксгибиционизме. В сентябре боец был арестован на Корсике по подозрению в попытке сексуального насилия и эксгибиционизме. Позднее боец был выпущен из-под ареста без предъявления обвинений. Макгрегор отрицал все обвинения.
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В 2019 году ирландец пришел в дублинский паб и и предлагал всем присутствующим виски, но один из посетителей отказался от угощения.
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