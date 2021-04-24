В Москве белорусской сборной сделали а-та-та: полезный урок для Захарова

Источник материала: Sputnik Беларусь

Как напоминает колумнист Sputnik Руслан Васильев, после сухого первого периода, во второй 20-минутке спарринга с хозяевами – сборной России, наша оборона рассыпалась, как карточный домик. Аж шесть (!) пропущенных шайб.

Что, разумеется, нельзя воспринимать иначе, как провал. Соперник устроил подлинную экзекуцию белорусской сборной, в духе воспитательного и просветительного "а-та-та по филейным частям тела". Наказали словно малое, неразумное чадо.

Черте-те что и с боку бантик

Впрочем, итог "товарняка" не так грустен. Окончательный результат – 3:6, даже можно (при большом желании и натяжке) признать поражением с приличным, а не оскорбительным для самолюбия счетом. Кстати, такому искушению кое-кто поддался, что не вызовет моего чрезмерно сурового осуждения и отторжения. За месяц до ЧМ еще можно поиграть в духе "обманываться рады", не чиня самим себе серьезного урона.

Однако! Очевидно, что пятничный второй период в Москве окатил ледяной водой, не только нас – болельщиков, но и тренеров с хоккеистами. Как только россияне прибавили в скоростях и агрессии, так сразу наша сборная распалась на части, как иной лайнер в Бермудском треугольнике. Выглядели, буквально, нелепыми недоучками – черте-те что и с боку бантик.

Оборона стала аки проходной двор, голкипер Тэйлор был брошен партнерами на произвол судьбы, и в этом одиночестве наш ассимилированный канадец выглядел совсем не красавцем. Шесть плюх – это шесть плюх, со всеми вытекающими из них негативными моральными последствиями и психологическими травмами.

Тем не менее, урок от подопечных Валерия Брагина необходимо только приветствовать. Это даже полезно перестать витать в облаках и вернуться на грешную землю, точнее, в хоккейном случае - лед. Захаров на многое может взглянуть по новому, что без встряски затруднительно даже столь опытному наставнику. А ведь, как утверждал болельщик и баснописец Ларошфуко: "Мы новички в каждом возрасте своей жизни, и нам нередко недостает опыта, несмотря на любое количество лет".

Другое дело, что оперативные реакции ММЗ мне не понравились. По Захарову получилось следующая картина. Прежде всего, ставилась задача не проиграть первый период, и ее удалось решить. Ребята – молодцы. Во второй 20-минутке, правда, развалились, проигрывая все вбрасывания. Но зато третий период выиграли 2:0, а, точнее, 3:0, но шайбу Принса судьи не засчитали по надуманному офсайду. Реализовали большинство. Заменили вратаря на шестого полевого игрока, и еще раз отличились. "Молодцы!" - вновь констатировал Захаров.

ФХРБ © Photo : Тренерский штаб сборной Беларуси по главе с Михаилом Захаровым

Но теперь, познакомимся с российскими оценками. Вот мнение нападающего Егора Коршкова: "Мы давно не играли, в первом периоде вкатывались, во втором действовали агрессивнее, реализовали свои моменты. В третьем периоде пропустили нелепые голы". Ему вторит, нивелируя все белорусские заслуги, звездный "центр" Евгений Шипачев: "Первый период вкатывались, повторюсь, давно не играли, тяжело входили в игру. В третьем периоде была недостаточная концентрация. Нужно увереннее доигрывать такие матчи, не давать сопернику ни шанса".

Наконец, сам наставник Брагин, прокомментировавший слабую по общим российским выводам игру голкипера Самонова: "Сложно говорить так категорично. Мы давно не играли, а Самонов и в клубе пропустил последние три матча. Без практики всем непросто… Да и в третьем периоде потеряли концентрацию".

Как видите, разница колоссальная – диаметральные оценки. И если честно, то "российская версия" меня убеждает больше. Даже в мелочах. Например, все три, или, как считает Захаров, четыре белорусских гола – это "мусорные" голы. Грубые ошибки Самонова, начудившего так, что его перспективы попасть в выездной состав на чемпионат мира крайне затуманились. Российский голкипер пропускал с отрицательного угла, по теннисному переправлял шайбу "свечкой" в собственные ворота, не закрывал ближний угол.

Что же касается признанного судьями нелегальным успеха Принса, то я не знаю, какую запись момента смотрел ММЗ, но то, что показали россияне в трансляции не вызывает сомнений: дебютант белорусской сборной вначале заехал в зону сам (двумя коньками), а потом ввел туда шайбу. И главное безобразие в обороне во втором периоде, ничто отменить не может.

Ввек бы не видеть этого периода, ввек бы его не лицезреть. Очень уж грустные и мрачные мысли он навеял. Впрочем, прежде все-таки о позитиве.

Московские плюсы

Прежде всего, понравилось, каким элегантным денди выглядел на тренерской скамейке Захаров, облачившийся в парадную цивильную двойку. Празднично, колоритно! Контраст по сравнению с затрапезными джинсами и спортивной курточкой неделей ранее в Будапеште разительный. Этим преображением тренер продемонстрировал свое отношение к процессу подготовки. Впрочем, и вся сборная в пятницу сыграла в обновке: комплекте формы, видимо, уже специально пошитом для чемпионата мира. Но помним: встречают по одежке – провожают по игре.

ФХРБ © Photo : Голкипер сборной Беларуси Дэнни Тэйлор

Здесь, понятное дело, праздника уже не было, но заменивший Тэйлора на 36-й минуте Шостак ни разу не пропустил. Конечно, после шести шайб россияне на самом деле расслабились, но несколько запоминающихся спасений Константин сделал. Учитывая, что он и так в фаворе у Захарова, шансы Шостака быть "номером раз" возросли.

Дебют Принса – это хорошо само по себе. Конечно, жаль, что его гол (опять таки из-за ворот с отрицательного угла, как и в случае успеха Паре) отменили, но, повторюсь, офсайд был очевидным. Можно, похвалить и Паре, сыгравшего с харламовским 17-м номером. Он первым сообразил, насколько не собран Самонов. Правда, Франсис не реализовал выход один на один, чем вернул себя в бедовый с точки зрения индивидуальных свершений клубный сезон, но в целом – зачет.

Кстати, двух наших североамериканцев связывал в тройке на позиции "центра" еще один дебютант – форвард Нестеров с российскими корнями. Скажу прямо: первые впечатления о нападающем "Гомеля" оказались самыми негативными. Целый комплекс причин, включая тактическое чтение ситуаций на льду. Центрфорвард, конечно, должен помогать защитникам, но "садиться" глубже всех партнеров, закрывая этим усердием обзор голкиперу – не правильно.

ФХРБ © Photo : Форвард сборной Беларуси по хоккею Шейн Принс

Так, что для Нестерова не было добрых слов, пока белорусы в концовке матча не получили дважды право наказать россиян за нарушения правил. Тут-то и выяснилось: парень из Экстралиги очень крепко стоит на ближнем пятачке, умело перекрывая видимость вратарю. На счет Нестерова даже записали нашу третью шайбу, хотя он, вряд ли, скорректировал бросок Фальковского. Но в любом случае теперь ясно, что пробы Германа надо продолжать.

А больше всего меня порадовало сочетание Усов – Белевич – Демков, которое ММЗ нащупал по ходу матча. Три-четыре смены этих парней получились ударными. Я буду очень удивлен, если в сегодняшнем спарринге с российскими "олимпийцами" эта тройка не сохранится.

Избавляйтесь от иллюзий, Михаил Михайлович!

Теперь о провалах и минусах. Самый главный заключается в следующем: игроки из национального первенства - те же чемпионы страны из дорогой сердцу Захарова "Юности", - откровенно не тянут на таком уровне. Тем более, что некоторые из них – Антонов, Ковыршин, Стефанович, сильно возрастные игроки, потерявшие скорость.

ММЗ может, как угодно высоко ценить защитника Антонова, и даже выводить его из-под удара, как это случилось в Москве при разборе второй пропущенной шайбы. Тренер всех собак спустил на Фальковского, который действительно начудил: Степан поехал подбирать выроненную Тэйлором клюшку, плюнув на развитие эпизода у белорусских ворот. Но это не отменяет, что именно Антонов не успел навязать единоборство оппоненту, из чего и родился хозяйский гол.

ФХРБ © Photo : Защитник сборной Беларуси по хоккею Степан Фальковский

Почему вместо явно непроходных ветеранов не наигрывается молодежь, я не понимаю. Впрочем, это тема глобальная, и с ней надо разбираться основательно. С чувством, толком, расстановкой. Уже после второго московского спарринга. Избавившись ото всех иллюзий.