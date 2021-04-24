А.Соболенко вышла в финал турнира категории WTA 500 в немецком Штутгарте

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Белоруска, которая занимает 7-е место в мировом рейтинге, уверенно победила 3-ю ракетку планеты румынку Симону Халеп - 6:3, 6:2. Встреча длилась 1 час 5 минут. Арина провела эту игру очень мощно. Соболенко 4 раза подавала "на вылет" и допустила всего одну двойную ошибку.





Арина Соболенко, 7-я ракетка мира: Из-за сложного полуфинала, который закончился сегодня, я не выспалась. Поэтому мне не хотелось оставаться на корте дольше, чем это было необходимо. Это был отличный поединок. Я играла хорошо, а Симона билась за каждый розыгрыш. Победить было не так уж и легко, ведь нужно было оставаться сфокусированной на игре Халеп. Поэтому я просто счастлива за результат и уровень сегодняшнего тенниса.





Эта победа позволила Соболенко подняться на 6-ю строку в рейтинге WTA, обойдя Бьянку Андриеску. За титул турнира в Штутгарте Арина Соболенко поспорит с Эшли Барти из Австралии. Сейчас соперница - 1-я ракетка планеты. За свою историю девушки провели 6 очных встреч, и пока в противостоянии паритет - 3:3. Кстати, крайний раз теннисистки пересекались совсем недавно: в четвертьфинале турнира в Майами, где австралийка была сильнее. Финал начнется в 15:00. Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5" .



