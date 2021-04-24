Кирилл Маскевич выиграл серебро чемпионата Европы по борьбе

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Борец греко-римского стиля выступает в весовой категории до 87 кг. В финале он соперничал со спортсменом из Сербии Зурабом Датунашвили и, несмотря на удачное начало схватки, все же уступил.

Олег Райхлин о женской борьбе: главная цель - Олимпийские игры



Несколько часов назад наша женская команда вернулась из Варшавы. Результат есть , подчеркивает наставник сборной Олег Райхлин, но главная цель - Олимпийские игры.



Чемпионат Европы завершится завтра. Белорусы имеют шансы завоевать как минимум одну медаль. За титул чемпиона Европы поборется Радик Кулиев.





