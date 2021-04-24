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Кирилл Маскевич выиграл серебро чемпионата Европы по борьбе

25.04.2021 10:35 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Борец греко-римского стиля выступает в весовой категории до 87 кг. В финале он соперничал со спортсменом из Сербии Зурабом Датунашвили и, несмотря на удачное начало схватки, все же уступил.

Олег Райхлин о женской борьбе: главная цель - Олимпийские игры 

Несколько часов назад наша женская команда вернулась из Варшавы. Результат есть, подчеркивает наставник сборной Олег Райхлин, но главная цель - Олимпийские игры. 

Чемпионат Европы завершится завтра. Белорусы имеют шансы завоевать как минимум одну медаль. За титул чемпиона Европы  поборется Радик Кулиев.



 
 
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Борец греко-римского стиля выступает в весовой категории до 87 кг. В финале он соперничал со спортсменом из Сербии Зурабом Датунашвили и, несмотря на удачное начало...
 
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