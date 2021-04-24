|
Кирилл Маскевич выиграл серебро чемпионата Европы по борьбе
25.04.2021 10:35 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Борец греко-римского стиля выступает в весовой категории до 87 кг. В финале он соперничал со спортсменом из Сербии Зурабом Датунашвили и, несмотря на удачное начало схватки, все же уступил.
Олег Райхлин о женской борьбе: главная цель - Олимпийские игры
Несколько часов назад наша женская команда вернулась из Варшавы.
Чемпионат Европы завершится завтра. Белорусы имеют шансы завоевать как минимум одну медаль. За титул чемпиона Европы поборется Радик Кулиев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Борец греко-римского стиля выступает в весовой категории до 87 кг. В финале он соперничал со спортсменом из Сербии Зурабом Датунашвили и, несмотря на удачное начало...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)