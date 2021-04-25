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Арина Соболенко сыграет с Эшли Барти в финале турнира в Штутгарте

25.04.2021 12:37 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Удастся ли Эшли Барти помешать Арине Соболенко взять титул чемпионки теннисного турнира в Штутгарте? Ответ на этот вопрос станет известен уже сегодня. Финал легким точно не будет, это подтверждает и статистика. Девушки сыграли друг с другом шесть матчей, в которых пока по победам паритет 3:3. "Беларусь 5" покажет матч в прямом эфире. Начало трансляции со Штутгарта в 3 часа дня.

 
 
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Удастся ли Эшли Барти помешать Арине Соболенко взять титул чемпионки теннисного турнира в Штутгарте? Ответ на этот вопрос станет известен уже сегодня. Финал...
 
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