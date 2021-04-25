|
Арина Соболенко сыграет с Эшли Барти в финале турнира в Штутгарте
25.04.2021 12:37 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Удастся ли Эшли Барти помешать Арине Соболенко взять титул чемпионки теннисного турнира в Штутгарте? Ответ на этот вопрос станет известен уже сегодня. Финал легким точно не будет, это подтверждает и статистика. Девушки сыграли друг с другом шесть матчей, в которых пока по победам паритет 3:3. "Беларусь 5" покажет матч в прямом эфире. Начало трансляции со Штутгарта в 3 часа дня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Удастся ли Эшли Барти помешать Арине Соболенко взять титул чемпионки теннисного турнира в Штутгарте? Ответ на этот вопрос станет известен уже сегодня. Финал...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)