В Москве сухое фиаско сборной, в Балашихе Андрея Стася ударили в голову

Источник материала: Sputnik Беларусь

Правда, как отмечает колумнист Sputnik Руслан Васильев, на этот раз подопечные Михаила Захарова пропустили всего две шайбы, то есть, в три раза меньше, чем в пятницу.

Однако вся беда заключалась в том, что ворота оппонента вовсе остались на замке, что, естественно, и предопределило фиаско – 0:2. Чьи смыслы весьма многогранны.

Полярные оценки и события

При желании, которое, кстати, изыскалось у нашего главного тренера, без особых хлопот можно увидеть позитив, причем, это будет объективный позитив. Пропустить всего ничего в соперничестве с любым вариантом сборной России, нисколько не зазорно. Особенно если удалось до финальной серии декларировать свое желание спастись, уйти в овертайм. А в субботнем "товарняке" именно так все и было.

Но с другой стороны совершенно невмоготу умолчать об отсутствии белорусских результативных акций. Ноль шайб в атаке – пугающий сигнал для любой команды, а для нашей национальной дружины тем паче.

Вся ведь штука заключается в том, что существует теоретическая вероятность, что непосредственно на чемпионате мира в "одной соседней стране" у нас не будут выходить на лед защитники, что принимали участие в московских апрельских спаррингах. Акцентирую внимание: не то, что произойдет какая-то ротация – возможна полная смена караула!

Ибо мы еще ждем приезда на сбор Бэйлена, Хенкеля, Готовца, по желанию Захарова Колячонка. Кроме того, находятся в Минске, но пока травмированы и тренируются не в полную силу Лисовец, Еременко и Шинкевич. Итого – семь защитников, не сыгравших с россиянами. Аккурат столько, видимо, и надо заявлять на каждый матч чемпионата мира. Всего же мы (болельщики и ММЗ) имеем 15 (!) кандидатов на участие в главном турнире сезона.

Впрочем, это защитники, среди которых еще произойдет "естественный отбор" по причине нездоровья. Увы, сие спрогнозировать несложно. Но с форвардами картина вовсе не благостная!

Особенно если понимать, что есть бомбардиры и диспетчеры, а есть "нападающие оборонительного плана". Такие, как форварды "Авангарда" Стась и Комаров - разрушители, чекеры, навязывающие силовую борьбу. Они для третьего-четвертого сочетания, бригады меньшинства. И еще для провокаций, физических интервенций, если брать конкретно Комарова. Отдавать голевые передачи и забрасывать на регулярной основе, а не по счастливому случаю – это опять-таки не к ним.

Вот и получается, что субботний "ноль" в атаке лично меня встревожил гораздо больше, чем шесть пропущенных шайб в пятницу. Кто же и как же будет забрасывать на чемпионате мира? Конечно, можно себя успокоить.

Дескать, до первого матча со словаками 21 мая еще почти месяц, а, кроме того, в субботней Москве гостям еще банально не повезло с взятиями ворот Бочарова. Принс бросил великолепно, но попал в крестовину. Еще один бросок – шальной Знахаренко от синей линии, отразила штанга хозяйских ворот. Усов и Паре не реализовали свои моменты, не сумев поднять шайбу.

Однако для меня наиболее показательной стала ситуация из второго периода. Дрозд, заняв хорошую позицию на ближнем пятачке, дождался отскока шайбы и отправил ее в пустые, по сути дела, ворота. Однако промахнулся, что совсем не удивительно. Не только потому, что нападающий был вынужден толкнуть шайбу "лопатой" - неудобной стороной клюшки. Дрозд, в принципе, не забивной форвард, что уже доказано-передоказано. И таких у нас в составе кандидатов на участие в ЧМ… скажем так, очень много. И это капитальная проблема.

Что, возможно, еще более усугубилось в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина. В начале второго периода баталии в Балашихе форвард ЦСКА Шалунов нокаутировал в средней зоне Стася, подловив оппонента из "Авангарда" на ситуационной слепоте. То есть "ястреб", уже избавившийся от шайбы, не видел, как к нему сбоку подкатил визави, атаковавший, как говорят на хоккейном сленге, "верхнюю часть тела", читай, голову.

Сразу уточню: я не согласен с формулировкой об ударе локтем, которая распространилась в информационном пространстве. Шалунов врезал плечом, что его немного обеляет. Кстати, момент отлично должен прокомментировать Андрей Костицын, который, играя в Чехии, согрешил зимой схожей "грязью". Моменты идентичны.

Как я помню, Брата-1 вначале дисквалифицировали на семь матчей, но потом ему скостили срок до трех поединков. Причина крылась именно в том, что и Костицын-старший использовал плечо, а не локоть. Так, что интересно, как в КХЛ решат по лидеру ЦСКА Шалунову. Это при равенстве счета в финальной серии – 2:2.

Но суть нашего дела заключается не в Кубке Гагарина. Куда важнее и печальнее, что Стась распластался на льду, его отправили в больницу, и в каком он нынче состоянии – известно только тренерам и медикам "Авангарда". По законам плей-офф такая информация не разглашается – напротив, тщательно засекречивается.

Однако и еще раз, однако. Учитывая, что Стась и раньше пропускал матчи плей-офф, причем, скорее всего, именно по состоянию здоровья, не очень-то много у меня веры в этого форварда, как участника чемпионата мира. Да, что там! Этой веры почти нет.

И все же о позитиве в теме "апрель для белорусских нападающих". В ту же субботу стало известно, что Платт подписал новый контракт с "Салаватом Юлаевым". Информация еще не имеет окончательного официального подтверждения, но ее достоверность вряд ли подлежит сомнениям. Например, прописана сумма гонорара за сезон Джеффа – 35 миллионов российских рублей, что более 450 тысяч "зеленых". Для 35-летнего хоккеиста с не самой впечатляющей "крайней" статистикой – очень солидный гонорар, кстати, еще предоставляющий информацию к размышлению. На тему, как трудно формировать состав минскому "Динамо" при скромном бюджете "зубров". Думаю, для нашего полпреда в КХЛ "сумма Платта" - чуть ли не верхний предел мечтаний для лидеров.

Но в случае Джеффа и Уфы – просто порадуемся за нападающего. Это очень хорошо, что все клубные заботы для него миновали. Можно сконцентрироваться на задачах, что стоят перед сборной Беларуси. Когда приедешь, старина Платт?

О чем сказал Захаров?!

Манера главного тренера сборной Беларуси говорить только то, что ему хочется сказать в момент конкретного общения с представителями СМИ, известна давно, а, значит, и весьма хорошо. Как говорится, не привыкать.

В том числе разгадывать кроссворды Захарова. На эту тему недавно остро пошутил председатель федерации Дмитрий Басков, решивший идти в риторические подмастерья к ММЗ. Если, конечно, возьмет. А то ведь во многих профессиональных цехах есть мастера, не набирающие учеников.

Однако очевидно, что порой Захаров откровенно перегибает палку, внося сущий разброд в мыслительный процесс журналистов и болельщиков, понуждая "играть" плечами, цокать языком, издавать другие звуки. Впрочем, их суть одна, и заключается в недоумение.

Вот и в субботней Москве наставник сказал нечто столь загадочное, что рука невольно потянулась чесать затылок. Судите сами: "Мы поняли, что у нас очень маленький выбор хоккеистов. Я думаю, что из тех, кто ранее не играл на чемпионатах мира, в команду попадут два-три человека. Это очень мало, их должно быть больше".

С первой частью спича о «маленьком выборе» проблем нет. Странно, разумеется, что эта лежащая на поверхности констатация осенила ММЗ только после спаррингов в Москве. Но это уже, возможна, дипломатия. А вот, как отнестись к тезису о «двух-трех игроках из числа тех, что раньше не играли на ЧМ?

Ведь смотрите, кто из московского состава может дебютировать в мае-2021: Шостак, Тэйлор, Принс, Паре, Усов, Белевич… А это все, как я считал, очень даже реальные кандидаты сыграть в "одной соседской стране"! Да и Протас и Колячонок тоже, никогда не играли на взрослом "мире".

Что ж это получается?! Совсем запутал Захаров! Неужели он рассчитывает на Ковыршина и Антонова, которых усилит Китаров? А там и Брат-1 подтянется?

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