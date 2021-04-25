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В Варшаве сегодня завершается чемпионат Европы по борьбе
25.04.2021 16:41 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Последние награды континентального форума разыграют борцы греко-римского стиля. Копилка белорусской сборной пополнится как минимум одной медалью. Радик Кулиев поспорит за титул чемпиона Европы в весе до 82 кг. Кроме того, за бронзовые награды в своих весовых категориях будут сражаться Глеб Макаренко и Николай Стадуб. Напомним, накануне серебро выиграл
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Последние награды континентального форума разыграют борцы греко-римского стиля. Копилка белорусской сборной пополнится как минимум одной медалью. Радик Кулиев...
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