В Варшаве сегодня завершается чемпионат Европы по борьбе

Источник материала: БT

Последние награды континентального форума разыграют борцы греко-римского стиля. Копилка белорусской сборной пополнится как минимум одной медалью. Радик Кулиев поспорит за титул чемпиона Европы в весе до 82 кг. Кроме того, за бронзовые награды в своих весовых категориях будут сражаться Глеб Макаренко и Николай Стадуб. Напомним, накануне серебро выиграл Кирилл Маскевич . "Беларусь 5" покажет финальные схватки в прямом эфире. Начнется трансляция из Варшавы в 19:45.



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