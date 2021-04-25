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Егор Шарангович продолжает набирать очки в НХЛ
25.04.2021 16:41 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Результативная передача Егора Шаранговича не помогает "Нью-Джерси Дэвилз" победить "Питтсбург" в очередном туре регулярного чемпионата НХЛ. 2:4 "дьяволы" уступают. Белорус ассистировал Хьюзу при первом взятии ворот. Всего же в активе Шаранговича 3 броска по воротам, 24 смены и 20 минут 39 секунд на площадке.
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Результативная передача Егора Шаранговича не помогает "Нью-Джерси Дэвилз" победить "Питтсбург" в очередном туре регулярного чемпионата НХЛ. 2:4 "дьяволы" уступают....
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