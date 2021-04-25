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Арина Соболенко уступила первой ракетке мира в финале турнира в Штутгарте

25.04.2021 17:11 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 25 апр – Sputnik. Белоруска Арина Соболенко, занимающая седьмую строчку в рейтинге WTA, проиграла первой ракетке мира австралийке Эшли Барти в финале турнира в Штутгарте.

Трехсетовый матч (3:6, 0:6, 3:6) длился 1 час 47 минут.

На пути к решающему поединку белоруска обыграла китаянку Чжан Шуай (40) – 6:2, 6:2, затем была сильнее немки Анны-Лены Фридзам (125) – 6:4, 6:2. В четвертьфинале Соболенка одолела эстонскую теннисистку Анетт Контавейт (27) – 7:5, 4:6, 6:1. В полуфинальном матче Арина уверенно победила третью ракетку планеты румынку Симону Халеп – 6:3, 6:2.

Ранее Соболенко и Барти встречались между собой шесть раз и одержали одинаковое количество побед – по три. Теперь перевес на стороне автралийки.

Победительница сегодняшнего поединка заработала 55,3 тысячи евро и 470 рейтинговых очков. Кроме того, австралийке вручили ключи от спортивного автомобиля Porsche.

 
Теги: Минск
 
 
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За победу австралийка Эшли Барти получила 55,3 тысячи евро, 470 рейтинговых очков и ключи от спортивного автомобиля Porsche.
 
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