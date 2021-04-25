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Рекорд Здено Хары - 1 600 игр в НХЛ

25.04.2021 18:43 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Представитель Старого Света минувшей ночью в НХЛ записал свое имя в историю хоккея. Защитник "Вашингтона" Здено Хара провел 1600-ю игру в лиге. 44-летний словак вышел на второе место среди европейцев по этому показателю в НХЛ. Больше игр провел только чех Яромир Ягр - 1 731 матч.

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Теги: Новости
 
 
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Представитель Старого Света минувшей ночью в НХЛ записал свое имя в историю хоккея. Защитник "Вашингтона" Здено Хара провел 1600-ю игру в лиге. 44-летний словак вышел...
 
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