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Рекорд Здено Хары - 1 600 игр в НХЛ
25.04.2021 18:43 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Представитель Старого Света минувшей ночью в НХЛ записал свое имя в историю хоккея. Защитник "Вашингтона" Здено Хара провел 1600-ю игру в лиге. 44-летний словак вышел на второе место среди европейцев по этому показателю в НХЛ. Больше игр провел только чех Яромир Ягр - 1 731 матч.
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Представитель Старого Света минувшей ночью в НХЛ записал свое имя в историю хоккея. Защитник "Вашингтона" Здено Хара провел 1600-ю игру в лиге. 44-летний словак вышел...
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