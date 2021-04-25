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Е. Шарамков занял 4-е место на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в опорном прыжке
25.04.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Егор Шарамков остановился в шаге от пьедестала на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Четвертый результат белорус показал в опорном прыжке. Напомним, в вольных упражнениях у Егора 5-е место.
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Егор Шарамков остановился в шаге от пьедестала на чемпионате Европы по спортивной гимнастике. Четвертый результат белорус показал в опорном прыжке. Напомним, в...
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