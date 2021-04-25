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А. Соболенко проиграла в финале теннисного турнира в Штутгарте
25.04.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Арина Соболенко уступила Эшли Барти в финале теннисного турнира в Штутгарте. Одержав победу в первом сете со счетом 6:3, во второй партии белоруска не смогла взять ни одного гейма 0:6 и не сумела перевернуть ход матча в третьем решающем сете 3:6. Весь поединок продолжался час 46 минут, теперь Барти ведет в личном противостоянии с Соболенко 4:3.
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Арина Соболенко уступила Эшли Барти в финале теннисного турнира в Штутгарте. Одержав победу в первом сете со счетом 6:3, во второй партии белоруска не смогла взять...
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