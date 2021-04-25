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А. Соболенко проиграла в финале теннисного турнира в Штутгарте

25.04.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Арина Соболенко уступила Эшли Барти в финале теннисного турнира в Штутгарте. Одержав победу в первом сете со счетом 6:3, во второй партии белоруска не смогла взять ни одного гейма 0:6 и не сумела перевернуть ход матча в третьем решающем сете 3:6. Весь поединок продолжался час 46 минут, теперь Барти ведет в личном противостоянии с Соболенко 4:3. 

 
 
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Арина Соболенко уступила Эшли Барти в финале теннисного турнира в Штутгарте. Одержав победу в первом сете со счетом 6:3, во второй партии белоруска не смогла взять...
 
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