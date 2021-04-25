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Гости студии М. Вергеенко и Д. Касенко о белорусском футболе его проблемах и провалах

26.04.2021 06:31 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Отрицательную оценку действиям футбольных мятежников дали и все европейские национальные ассоциации. Ведь существующий порядок в футболе позволяет нормально жить всем странам, а предложенная альтернатива удовлетворяет лишь элиту.

Естественно, футбольный "пролетариат" с этим мириться не мог по определению, а значит, президент "Реала" Перес и президент "Ювентуса" Аньелли понимали: попытку мятежа им не простят. В итоге, как мы уже сказали, просуществовав всего два дня, Суперлига умерла.

А вот что будет с зачинщиками переворота, спросим у наших гостей: заместителя председателя Белорусской федерации футбола Михаила Вергеенко и главы технического департамента Дмитрия Касенка.

Вообще же мы вас пригласили в студию, чтобы поговорить о белорусском футболе, его проблемах и провалах. Эта ситуация никому не нравится, и недавно АБФФ выработала целую концепция развития на ближайшие годы.

Гости студии М. Вергеенко и Д. Касенко о белорусском футболе его проблемах и провалах

  • Футбол в Беларуси - государственный. Исходя из этого, интересы национальной команды - прежде всего. Но недавно мы получили 0:8 от Бельгии. И назвать это большой случайностью нельзя - что же сломалось в белорусском футболе?
  • Раз принята новая концепция развития футбола, значит, старая себя исчерпала. Что нужно срочно поменять в развитии футбол на ваш взгляд?
  • Футбольные точки на карте в Беларуси исчезают или открываются в последнее время?
  • Вы хотите до 2028 года увеличить количество занимающихся детей больше чем на 3 тысячи. За счет чего: мы же знаем ситуацию с демографией, мы понимаем, что у футбола в современном мире очень большая конкуренция.
  • В концепции подробно расписан план повышения квалификации тренеров. И действительно, получить знания сейчас не проблема. Но проблема с мотивацией детских тренеров. Как его мотивировать, стоит ли делать единую программу обучения футболу, тогда ведь тренера можно лишить творчества...
  • Инфраструктура: мы серьезно отстаем. Площадок не хватает и в Минске, а в регионах они не везде в хорошем состоянии. Подкрепите эту картину цифрами, чтобы понимать, могли ли мы рассчитывать на что-то другое в матче с Бельгией, сопоставимой по населению страной?
  • Концепцию даже не прочитали толком ваши критики, но первым делом посмеялись над планами: мол, в 2028 году и на Олимпиаду попадем, и на чемпионат Европы. Что им ответите?
  • Раньше чем в 2028-м, хороший результат в белорусском футболе возможен? У вас сейчас есть возможность убедить в этом болельщиков?
  • Мастерство, инфраструктура - это слагаемые успеха, но есть ведь еще и патриотизм. Мне кажется, с этим были проблемы в последнем матче национальной сборной. Согласны?

 
Теги: Минск
 
 
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Отрицательную оценку действиям футбольных мятежников дали и все европейские национальные ассоциации. Ведь существующий порядок в футболе позволяет нормально...
 
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