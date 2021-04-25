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О попытке переворота в футболе: кто и для чего хотел создать футбольную Суперлигу
26.04.2021 06:31 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTПоговорим про еще один стимулятор настроения, на этот раз более полезный - футбол. На неделе состоялась авантюрная попытка совершить переворот в футбольной Европе, где злодеями выступили богатейшие клубы с резиновыми банковскими ячейками, а на стороне добра - обычные поклонники футбола и скромные команды.
Однако эффект разорвавшейся информационной бомбы чуть было не снес существующий футбольный порядок, а именно Лигу чемпионов как проект, где совершенно любая команда Европы, в том числе и наша, белорусская, может себя проявить на самом высоком уровне. Что, кстати, не раз демонстрировал борисовский БАТЭ, снимая скальп с "Баварии" и "Ромы", например.
Мятежники же преследовали лишь алчные и личные цели, когда хотели создать Суперлигу, заявляют противники проекта. О попытке переворота, которая не состоялась, в нашем сюжете.
Суперлига как альтернатива еврокубкамСобытия в минувший понедельник, точнее, в ночь с воскресенья, развивались стремительно, тому были причины: очень скорое объявление УЕФА о своих реформах. Пока после выходных все насыщались новостями в информационных спортивных лентах, слухи о якобы созданной Суперлиге как альтернативе еврокубкам становились абсолютной явью. Утренняя пресса пестрила заголовками, которые перевода и не требуют. Передел футбольной Европы богатые клубы хотели устроить давно, но вот сейчас это на мгновение показалось реальностью.
Сразу к сути, которая ярко выражена в этом графическом оформлении. Клубы - 6 британских, 3 испанских и столько же итальянских априори стали участниками Суперилиги. Кстати, каждому лишь за участие посулили по 350 миллионов евро. А один из банков собирался выделить 3 с половиной миллиарда евро.
Флорентино Перес, президент Суперлиги: Мы собираемся помочь футболу на всех уровнях занять достойное место в мире. Футбол - единственный глобальный вид спорта, у которого более 4 миллиардов последователей. Ответственность топ-клубов заключается в том, чтобы откликнуться на пожелания болельщиков.Злой гений подобной инициативы - президент "Реала" Флорентино Перес, который обозначился как президент Суперлиги. Вице-президентом назвали главу "Ювентуса" Андреа Аньелли. Бравада в их словах звучала недолго. Оба тут же стали персонами нон-грата.
Если объективно посмотреть на ситуацию, то пандемия особенно больно ударила по большим клубам. Те старательно искали любые средства финансовых вливаний, не думая вообще о клубах, скажем так, поменьше, забыв о социальной сути футбола и о тех, для кого этот футбол и создан. Речь о болельщиках. Первыми подобную инициативу осудила успешная в финансовом плане Английская премьер-лига и, конечно, УЕФА: свое детище - Лигу чемпионов - выращивали почти 3 десятка лет. Вскоре подключились и Ла Лига, которая назвала Суперлигу сепаратистским турниром, и итальянская серия А. Появилось официальное заявление. Кстати, "Бавария", "Боруссия" и ПСЖ отказались от подобного проекта.
УЕФА, АПЛ, Ла Лига и серия А выступили с совместным заявлением по поводу Суперлиги: …Если это произойдет, мы хотим еще раз заявить, что вышеназванные организации, а также ФИФА и все наши ассоциации останемся едины в наших усилиях остановить этот циничный проект, основанный на личных интересах нескольких клубов в то время, когда общество нуждается в солидарности больше, чем когда-либо… Этот упорный корыстный интерес группы людей длился слишком долго. Всему должен быть предел...
На судьбу Суперлиги повлияли простые болельщикиИ футбольная Европа начала консолидироваться. Против создания Суперлиги, кроме УЕФА и ФИФА, тут же выступили чиновники различного уровня вплоть до президента Франции Макрона и премьера Британии Джонсона. Но сильно повлияли именно простые болельщики. Хотя и Перес, и Аньелли, как в бреду, не видели ничего, кроме Суперлиги.
Некоторые слова, вы видите, не носят цензурный характер. А эмоции начали биться через край.
Фанат: Знаете, это какой-то ужас. Лига чемпионов - мечта для любого мальчишки. Не понимаю, зачем нужно концентрировать сплошь богатые клубы в одном турнире. И на каких основаниях некоторые называют себя большими клубами, если много лет не выигрывали ничего?
Фанат: Это просто смешно, когда создается Лига, работающая по принципу закрытого магазина, где никто не вылетает, а новые команды появляются после одобрения. Такие лиги, по примеру американских НХЛ и НБА, нам не нужны, у нас свои европейские традиции.Болельщики "Челси" проявили себя едва ли не ярче всех, что тех пришлось успокаивать легенде клуба Петеру Чеху. А такой баннер показался над стадионом перед матчем Английской премьер-лиги "Лидс" - "Ливерпуль".
Далее именно жесткие действия помешали позитивному развитию событий для создания Суперлиги. Футболисты клубов вероятного турнира могли быть отстранены от участия в сборных, например. А английские клубы после общего давления и вероятных штрафных санкций один за другим стали покидать подобный проект.
Джанни Инфантино, президент ФИФА: ФИФА может лишь категорически не одобрять создание Суперлиги. Это закрытый клуб, отколовшийся от существующих футбольных институтов, лиг, ассоциаций, УЕФА и ФИФА.Александер Чеферин, президент УЕФА: Аньелли - главное разочарование из всех. Я никогда не видел человека, который бы так много врал. Это просто невероятно."Милан" вышел первым из клубов серии А. Далее "Интер". В Испании "Атлетико Мадрид". Аньелли признает крах идеи, вскоре проект свернут. Но Перес, его главный вдохновитель, скажет, что все еще может быть. Про отставку Аньелли из "Ювентуса" ходят упорные слухи. А глава "МЮ" Эд Вудврод свой пост покинул. Позиции же Переса в "Реале" прочны. Странная авантюра, в которой деньги застелили все, за несколько дней превратилась в настоящий фарс и на данный момент позиции и Лиги чемпионов только укрепила.
Попасть в Лигу чемпионов - мечта любого футбольного клубаКаждый мальчишка 90-х и начала нулевых эту композицию и заставку воспринимает как нечто трепетное. После подобной заставки, которая визуально, но не по сути менялась от сезона к сезону, начиналось драгоценное футбольное действо. Ведь матч в неделю можно было посмотреть едва ли не один в отличие от современного обилия интернет-трансляций и телеканалов. Ламповое телевидение, где футбольные колоссы - это суперзвезды футбола. Попасть в Лигу чемпионов - это было мечтой, которую однажды воплотили футболисты борисовского БАТЭ. В новой редакции главного Кубка Европы место командам подобно БАТЭ бы не было. Но история Суперлиги не закончилась наверняка. Будем наблюдать. С интересом и тревогой.
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Поговорим про еще один стимулятор настроения, на этот раз более полезный - футбол. На неделе состоялась авантюрная попытка совершить переворот в футбольной Европе,...
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