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Суперлига как альтернатива еврокубкам

Мы собираемся помочь футболу на всех уровнях занять достойное место в мире. Футбол - единственный глобальный вид спорта, у которого более 4 миллиардов последователей. Ответственность топ-клубов заключается в том, чтобы откликнуться на пожелания болельщиков.

…Если это произойдет, мы хотим еще раз заявить, что вышеназванные организации, а также ФИФА и все наши ассоциации останемся едины в наших усилиях остановить этот циничный проект, основанный на личных интересах нескольких клубов в то время, когда общество нуждается в солидарности больше, чем когда-либо… Этот упорный корыстный интерес группы людей длился слишком долго. Всему должен быть предел...

На судьбу Суперлиги повлияли простые болельщики

Знаете, это какой-то ужас. Лига чемпионов - мечта для любого мальчишки. Не понимаю, зачем нужно концентрировать сплошь богатые клубы в одном турнире. И на каких основаниях некоторые называют себя большими клубами, если много лет не выигрывали ничего?

Это просто смешно, когда создается Лига, работающая по принципу закрытого магазина, где никто не вылетает, а новые команды появляются после одобрения. Такие лиги, по примеру американских НХЛ и НБА, нам не нужны, у нас свои европейские традиции.

ФИФА может лишь категорически не одобрять создание Суперлиги. Это закрытый клуб, отколовшийся от существующих футбольных институтов, лиг, ассоциаций, УЕФА и ФИФА.

Аньелли - главное разочарование из всех. Я никогда не видел человека, который бы так много врал. Это просто невероятно.

Попасть в Лигу чемпионов - мечта любого футбольного клуба

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О попытке переворота в футболе: кто и для чего хотел создать футбольную Суперлигу Поговорим про еще один стимулятор настроения, на этот раз более полезный - футбол. На неделе состоялась авантюрная попытка совершить переворот в футбольной Европе,...