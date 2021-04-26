ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белорусы не завоевали пропуски на Игры на евроквалификации по фехтованию

26.04.2021 19:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 апр - Sputnik. Белорусы не смогли добыть путевки на турнире европейской олимпийской квалификации по фехтованию в Мадриде, сообщает Sputnik.

Среди белорусок отличилась Екатерина Пошернева, она добыла бронзовую награду в женской шпаге. В этой же дисциплине у мужчин Денис Павловский стал 11-м. Белоруска Анна Андреенко в женской рапире стала лишь пятой. У мужчин в аналогичном виде Роман Беляев занял 15-е место.

В турнире саблистов белорус Сергей Кисель стал девятым, Анна Иванищенко среди девушек смогла стать 10-й.

На Олимпиаде в Токио будут соревноваться по 34 фехтовальщика в каждой дисциплине.

Недавно белорусские спортсмены неудачно завершили выступление на турнире европейской квалификации по настольному теннису в португальском Гимарайнше, оставшись без лицензий.

Среди белорусов последнюю медаль в фехтовании на Олимпиаде завоевал рапирист Александр Романьков в Сеуле-1988 (личная бронзовая медаль и командное золото).

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пропуск на главный старт четырехлетия могли добыть лишь победители турнира, у белорусов лучший результат – третье место.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Вязович потерял лидерскую позицию на "Золоте Кагана": сломались две рессоры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

25.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by