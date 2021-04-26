|
Белорусы не завоевали пропуски на Игры на евроквалификации по фехтованию
26.04.2021 19:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 апр - Sputnik. Белорусы не смогли добыть путевки на турнире европейской олимпийской квалификации по фехтованию в Мадриде, сообщает Sputnik.
Среди белорусок отличилась Екатерина Пошернева, она добыла бронзовую награду в женской шпаге. В этой же дисциплине у мужчин Денис Павловский стал 11-м. Белоруска Анна Андреенко в женской рапире стала лишь пятой. У мужчин в аналогичном виде Роман Беляев занял 15-е место.
В турнире саблистов белорус Сергей Кисель стал девятым, Анна Иванищенко среди девушек смогла стать 10-й.
На Олимпиаде в Токио будут соревноваться по 34 фехтовальщика в каждой дисциплине.
Недавно белорусские спортсмены
Среди белорусов последнюю медаль в фехтовании на Олимпиаде завоевал рапирист Александр Романьков в Сеуле-1988 (личная бронзовая медаль и командное золото).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пропуск на главный старт четырехлетия могли добыть лишь победители турнира, у белорусов лучший результат – третье место.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)