Белорусы не завоевали пропуски на Игры на евроквалификации по фехтованию

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 апр - Sputnik. Белорусы не смогли добыть путевки на турнире европейской олимпийской квалификации по фехтованию в Мадриде, сообщает Sputnik.

Среди белорусок отличилась Екатерина Пошернева, она добыла бронзовую награду в женской шпаге. В этой же дисциплине у мужчин Денис Павловский стал 11-м. Белоруска Анна Андреенко в женской рапире стала лишь пятой. У мужчин в аналогичном виде Роман Беляев занял 15-е место.

В турнире саблистов белорус Сергей Кисель стал девятым, Анна Иванищенко среди девушек смогла стать 10-й.

На Олимпиаде в Токио будут соревноваться по 34 фехтовальщика в каждой дисциплине.

Недавно белорусские спортсмены неудачно завершили выступление на турнире европейской квалификации по настольному теннису в португальском Гимарайнше, оставшись без лицензий.

Среди белорусов последнюю медаль в фехтовании на Олимпиаде завоевал рапирист Александр Романьков в Сеуле-1988 (личная бронзовая медаль и командное золото).