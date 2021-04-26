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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мадридский "Атлетико" проигрывает в 33-м туре Ла Лиги Мадридский "Атлетико" проигрывает в 33-м туре Ла Лиги и тем самым облегчает путь к чемпионству "Барселоны". Месси и компания 2:1 победила "Вильярреал", а "матрасники"...

Мадридский "Атлетико" проигрывает в 33-м туре Ла Лиги и тем самым облегчает путь к чемпионству "Барселоны". Месси и компания 2:1 победила "Вильярреал", а "матрасники" уступили "Атлетику" из Бильбао, 1:2. Сине-гранатовые отстают от дружины Диего Симионе всего на 2 очка, при этом у "Барселоны" одна игра в запасе. Между собой команды сыграют 8 мая.