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Рубрика "Матчбол"

26.04.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Столичное футбольное "Динамо" побеждает в 6-м туре чемпионата страны, "бело-голубые" 3:1 сильнее горожан из футбольного клуба "Минск". А вот жодинское "Торпедо" снова теряет очки - в этот раз ничья с "Гомелем" 1:1. Рубрика "Матчбол" продолжит спортивную тему (видео).

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Столичное футбольное "Динамо" побеждает в 6-м туре чемпионата страны, "бело-голубые" 3:1 сильнее горожан из футбольного клуба "Минск". А вот жодинское "Торпедо" снова...
 
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