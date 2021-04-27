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Киевское "Динамо" может подписать Буффона
27.04.2021 17:47 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 апр – Sputnik. Итальянский голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон может стать игроком киевского "Динамо", пишет
43-летний Буффон в начале марта заявил, что следующий сезон станет для него последним в карьере. При этом итальянец планирует
По информации источника, киевляне заинтересованы в услугах Буффона. Кроме того, другими претендентами на игрока являются греческий "Олимпиакос", немецкий "Айнтрахт" (Франкфурт), португальский "Спортинг" и турецкий "Галатасарай".
© REUTERS / DANIELE MASCOLO
Контракт Буффона с "Ювентусом" рассчитан до конца текущего сезона.
В феврале Международной федерацией футбольной истории и статистики признала Буффона лучшим вратарем мира с 1987 года.
За свою карьеру итальянец десять раз выигрывал чемпионат Италии, пять раз - Кубок Италии, один раз - Кубок УЕФА и трижды играл в финалах Лиги чемпионов.
В составе сборной Италии Буффон стал чемпионом мира в 2006 году.
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Летом контракт Буффона с "Ювентусом" истекает, ранее сообщалось, что вратарь хочет завершить карьеру в "Парме".
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