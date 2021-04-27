Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 апр – Sputnik. Итальянский голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон может стать игроком киевского "Динамо", пишет Tuttosport .

43-летний Буффон в начале марта заявил, что следующий сезон станет для него последним в карьере. При этом итальянец планирует завершить карьеру в "Парме" , откуда он в 2001 году перешел в "Ювентус".

По информации источника, киевляне заинтересованы в услугах Буффона. Кроме того, другими претендентами на игрока являются греческий "Олимпиакос", немецкий "Айнтрахт" (Франкфурт), португальский "Спортинг" и турецкий "Галатасарай".

Контракт Буффона с "Ювентусом" рассчитан до конца текущего сезона.

В феврале Международной федерацией футбольной истории и статистики признала Буффона лучшим вратарем мира с 1987 года.

За свою карьеру итальянец десять раз выигрывал чемпионат Италии, пять раз - Кубок Италии, один раз - Кубок УЕФА и трижды играл в финалах Лиги чемпионов.

В составе сборной Италии Буффон стал чемпионом мира в 2006 году.