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Киевское "Динамо" может подписать Буффона

27.04.2021 17:47 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 апр – Sputnik. Итальянский голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон может стать игроком киевского "Динамо", пишет Tuttosport.

43-летний Буффон в начале марта заявил, что следующий сезон станет для него последним в карьере. При этом итальянец планирует завершить карьеру в "Парме", откуда он в 2001 году перешел в "Ювентус".

По информации источника, киевляне заинтересованы в услугах Буффона. Кроме того, другими претендентами на игрока являются греческий "Олимпиакос", немецкий "Айнтрахт" (Франкфурт), португальский "Спортинг" и турецкий "Галатасарай".

© REUTERS / DANIELE MASCOLO
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Контракт Буффона с "Ювентусом" рассчитан до конца текущего сезона.

В феврале Международной федерацией футбольной истории и статистики признала Буффона лучшим вратарем мира с 1987 года.

За свою карьеру итальянец десять раз выигрывал чемпионат Италии, пять раз - Кубок Италии, один раз - Кубок УЕФА и трижды играл в финалах Лиги чемпионов.

В составе сборной Италии Буффон стал чемпионом мира в 2006 году.

 
Теги: Минск
 
 
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Летом контракт Буффона с "Ювентусом" истекает, ранее сообщалось, что вратарь хочет завершить карьеру в "Парме".
 
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