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Флаг России сняли прямо во время матча за звание чемпионки мира по шашкам

27.04.2021 17:47 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 апр – Sputnik. В Польше прямо во время встречи на турнире по международным шашкам между действующей обладательницей мировой шашечной короны россиянкой Тамарой Тансыккужиной и претенденткой Наталией Садовска сняли флаг России, сообщает Sputnik.

Матч начался с флагом России на столе, но во время встречи экс-президент Европейской федерации шашек Яцек Павлицкий объявил, что по решению Всемирного антидопингового агентства они должны снять флаг и убрать упоминание России. В противном случае WADA грозило исключением FMJD из своей организации. Прямо во время встречи Тансыккужиной и Садовска флаг РФ убрали со стола.

По итогу встречи Тансыккужина проиграла в классической программе эту встречу.

Матч состоит из девяти раундов, в каждом разыгрывается по 12 очков. Победитель встречи должен набрать более 54 пунктов. Завершится поединок за мировую корону 3 мая.

Позиция FMJD

В сообщении FMJD говорилось, что российские шашисты не имеют никакого отношения ни к допингу, ни к РУСАДА. Более того, вопросы допинга в шашках не могут рассматриваться так же, как это делается в федерациях по физическим видам спорта.

Совет счел необходимым обратиться в вышестоящие органы WADA, чтобы смягчить санкции и в целом пересмотреть условия допинг-контроля для шашечного спорта.

Решение CAS

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Согласно вердикту, российские атлеты не смогут выступать на крупных международных соревнованиях – Олимпийских и Паралимпийских играх, а также чемпионатах мира – под флагом России до 16 декабря 2022 года.

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Теги: Минск
 
 
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Ранее FMJD сообщала, что будет следовать предписаниям WADA, однако совет организации не считает распространение санкций на шашечный спорт уместным.
 
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