Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 апр – Sputnik. Экипаж лидера команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича стал вторым по результатам ралли-рейда "Золото Кагана", об этом сообщила пресс-служба "Красных зубров".

Ралли "Золото Кагана" проходило в Астраханской области на протяжении четырех дней. Победителем гонки в грузовом зачете стал российский экипаж Дмитрия Сотникова из "КАМАЗ-МАСТЕР". Вязович по итогам уступил лидерам чуть больше одной минуты.

Третье место у еще одного экипажа челнинской "конюшни" – Антона Шибалова.

Еще один "капотник" минской команды под управлением Виталия Мурылева гонку закончил четвертым, уступив победителю час с небольшим.

Напомним, "МАЗ-СПОРТавто" выставила на "Золото Кагана" три грузовика капотной компоновки, один из них был построен уже в этом году. Однако экипаж Алексея Вишневского был вынужден сойти из-за проблем с двигателем. А у машины лидера команды на одном из этапов лопнули рессоры , из-за чего экипаж потерял в скорости.

Следующая гонка, в которой белорусская команда вновь попробует свои силы, - это ралли-рейд "Шелковый путь" , который пройдет с 1 по 11 июля по территориям России и Монголии.

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