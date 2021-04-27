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Вязович завоевал серебро по итогам ралли-рейда "Золото Кагана"
27.04.2021 17:47 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 апр – Sputnik. Экипаж лидера команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича стал вторым по результатам ралли-рейда "Золото Кагана", об этом сообщила пресс-служба "Красных зубров".
Ралли "Золото Кагана" проходило в Астраханской области на протяжении четырех дней. Победителем гонки в грузовом зачете стал российский экипаж Дмитрия Сотникова из "КАМАЗ-МАСТЕР". Вязович по итогам уступил лидерам чуть больше одной минуты.
Третье место у еще одного экипажа челнинской "конюшни" – Антона Шибалова.
Еще один "капотник" минской команды под управлением Виталия Мурылева гонку закончил четвертым, уступив победителю час с небольшим.
Напомним, "МАЗ-СПОРТавто" выставила на "Золото Кагана" три грузовика капотной компоновки, один из них
Следующая гонка, в которой белорусская команда вновь попробует свои силы, - это
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Во время гонки лидер белорусской команды столкнулся с техническими проблемами, а один из экипажей сошел из-за поломки двигателя.
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