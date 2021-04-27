ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вязович завоевал серебро по итогам ралли-рейда "Золото Кагана"

27.04.2021 17:47 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 апр – Sputnik. Экипаж лидера команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича стал вторым по результатам ралли-рейда "Золото Кагана", об этом сообщила пресс-служба "Красных зубров".

Ралли "Золото Кагана" проходило в Астраханской области на протяжении четырех дней. Победителем гонки в грузовом зачете стал российский экипаж Дмитрия Сотникова из "КАМАЗ-МАСТЕР". Вязович по итогам уступил лидерам чуть больше одной минуты.

Третье место у еще одного экипажа челнинской "конюшни" – Антона Шибалова.

Еще один "капотник" минской команды под управлением Виталия Мурылева гонку закончил четвертым, уступив победителю час с небольшим.

Напомним, "МАЗ-СПОРТавто" выставила на "Золото Кагана" три грузовика капотной компоновки, один из них был построен уже в этом году. Однако экипаж Алексея Вишневского был вынужден сойти из-за проблем с двигателем. А у машины лидера команды на одном из этапов лопнули рессоры, из-за чего экипаж потерял в скорости.

Следующая гонка, в которой белорусская команда вновь попробует свои силы, - это ралли-рейд "Шелковый путь", который пройдет с 1 по 11 июля по территориям России и Монголии.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во время гонки лидер белорусской команды столкнулся с техническими проблемами, а один из экипажей сошел из-за поломки двигателя.
 
Новости дня
Новости спорта
 
В чемпионате Беларуси по мини-футболу ВРЗ победил "Столицу"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by