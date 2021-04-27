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Минск принял финал баскетбольного проекта "Шаг в будущее"

27.04.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Поиск новых талантов в самую титулованную сборную страны в игровых видах спорта. Главный тренер женской национальной команды по баскетболу Наталья Трофимова сегодня в составе экспертной группы наблюдала за финалистами масштабного проекта "Шаг в будущее". 16 лучших баскетболисток 11-12 лет и столько же юношей оказались в решающем этапе совместного проекта Белорусской федерации баскетбола и ФИБА Европа. Мероприятие поможет не только выявить самых перспективных спортсменов этого возраста, но и повысить квалификацию тренерских кадров и преподавателей физической культуры.

Эдуард Кемен, тренер СДЮШОР БК "Цмокі-Мінск": "Когда проходят этапы в регионах,  это хорошая возможность посмотреть лучших ребят, выделить, может быть, сравнить регион с регионом, посмотреть, какие акценты делаются на технических элементах, на отборе детей. И мы уже в этом возрасте можем иметь условную выборку ребят, которых можем вести дальше - к сборным U-16, U-18, U-20 и, естественно, в национальную команду".

Сегодня стали известны победители в баскетболе три на три, определены лучшие снайперы проекта и триумфаторы конкурса мастерства. Специальные призы получили по четыре лучших спортсмена и спортсменки. Но куда важнее для ребят было заявить о себе на своеобразном конкурсе талантов, чтобы уже сейчас тренеры могли рассчитывать на них в будущем.

 
 
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Поиск новых талантов в самую титулованную сборную страны в игровых видах спорта. Главный тренер женской национальной команды по баскетболу Наталья Трофимова...
 
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