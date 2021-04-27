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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минск принял финал баскетбольного проекта "Шаг в будущее" Поиск новых талантов в самую титулованную сборную страны в игровых видах спорта. Главный тренер женской национальной команды по баскетболу Наталья Трофимова...

Поиск новых талантов в самую титулованную сборную страны в игровых видах спорта. Главный тренер женской национальной команды по баскетболу Наталья Трофимова сегодня в составе экспертной группы наблюдала за финалистами масштабного проекта "Шаг в будущее". 16 лучших баскетболисток 11-12 лет и столько же юношей оказались в решающем этапе совместного проекта Белорусской федерации баскетбола и ФИБА Европа. Мероприятие поможет не только выявить самых перспективных спортсменов этого возраста, но и повысить квалификацию тренерских кадров и преподавателей физической культуры.Сегодня стали известны победители в баскетболе три на три, определены лучшие снайперы проекта и триумфаторы конкурса мастерства. Специальные призы получили по четыре лучших спортсмена и спортсменки. Но куда важнее для ребят было заявить о себе на своеобразном конкурсе талантов, чтобы уже сейчас тренеры могли рассчитывать на них в будущем.