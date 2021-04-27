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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло находится под угрозой отставки Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло находится под угрозой отставки. Об этом сообщает итальянское издание TuttoJuve. Причем это может произойти в случае...

Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло находится под угрозой отставки. Об этом сообщает итальянское издание TuttoJuve. Причем это может произойти в случае неудачи в ближайшем матче серии А, в котором "бьянконери" сыграют против "Удинезе". В турнирной таблице "Ювентус" занимает четвертую строчку на сегодня, но набрал столько же очков, как пятый "Милан", поэтому существует риск остаться без Лиги чемпионов. В случае увольнения Пирло команду до конца сезона примет Игор Тудор.