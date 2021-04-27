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Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло находится под угрозой отставки

27.04.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло находится под угрозой отставки. Об этом сообщает итальянское издание TuttoJuve. Причем это может произойти в случае неудачи в ближайшем матче серии А, в котором "бьянконери" сыграют против "Удинезе". В турнирной таблице "Ювентус" занимает  четвертую строчку на сегодня, но набрал столько же очков, как пятый "Милан", поэтому существует риск остаться без Лиги чемпионов. В случае увольнения Пирло команду до конца сезона примет Игор Тудор.
 
 
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Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло находится под угрозой отставки. Об этом сообщает итальянское издание TuttoJuve. Причем это может произойти в случае...
 
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