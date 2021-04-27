"Реал" и "Челси" сыграли вничью в первом полуфинале Лиги чепионов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 апр – Sputnik. Мадридский "Реал" и лондонский "Челси" не выявили победителя в первом полуфинальном поединке Лиги чемпионов УЕФА, сообщает Sputnik.

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов "Реал" - "Челси" состоялся во вторник, 27 апреля, в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано". Встреча завершилась вничью 1:1. Первыми в счете повели гости - отличился Кристиан Пулишич (14-я минута). Хозяева сравняли цифры на табло после точного удара Карима Бензема (29-я). Интересно, что для француза этот гол стал 71-м в ЛЧ - по этому показателю он вышел на четвертое место, сравнявшись с бывшим нападающим мадридского клуба Раулем. Впереди Роберт Левандовский (73 гола), Лионель Месси (120) и Криштиану Роналду (134).

К слову, за 90 с лишним минут игры команды на двоих получили шесть желтых карточек, пять из которых пришлись на игроков "сливочных": Винисиус Жуниор, Тони Кроос, Марсело, Рафаэль Варан и Альваро Одриосола. У лондонцев "горчичник" заработал Пулишич.

Ответный поединок "Реал" и "Челси" проведут в следующую среду, 5 мая, в Лондоне.

Завтра, 28 апреля, состоится второй полуфинал: французский ПСЖ примет в гостях английский "Манчестер Сити".