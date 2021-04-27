"Ювентус" может уволить Пирло совсем скоро

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 апр – Sputnik. Руководство туринского "Ювентуса" может расстаться с главным тренером команды Андреа Пирло в случае поражения от "Удинезе" в чемпионате Италии, пишет местное издание La Stampa.

"Черно-белые" проведут выездной поединок 34-го тура чемпионата Италии против "Удинизе" 2 мая.

По информации источника, в случае поражение "Ювентус" расстанется с Пирло. А до конца сезона команду примет хорват Игор Тудор.

Вместе с тем, инсайдер в самом клубе утверждает, что руководство "старой синьоры" не намерено увольнять специалиста до конца сезона. Решение о будущем специалиста будет принято в зависимости от конечных результатов.

Напомним, Пирло возглавляет "Ювентус" с августа прошлого года. Соглашение с ним рассчитано до конца июня 2022 года.

После 33 туров Серии А туринцы располагаются на пятой строчке – у команды 66 очков.