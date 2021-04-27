Неймар назвал себя самым счастливым человеком

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 апр – Sputnik. Форвард сборной Бразилии и французского клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Неймар высказался о своем будущем в Париже, пишет Manchester Evening News.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что переговоры ПСЖ и 29-летнего футболиста о продлении контракта приостановлены из-за возможного возвращения бразильца в "Барселону". Вместе с тем, в апреле источники сообщили, что стороны достигли договоренности о продлении соглашения.

"Сейчас не время обсуждать контракт. Договор действует еще два года, я чувствую себя прекрасно в ПСЖ, я доволен этим сезоном. Я самый счастливый человек", - заявил Неймар.

В текущем сезоне бразилец провел в составе ПСЖ 24 матча, в которых забил 14 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с парижанами рассчитан до конца июня 2022-го.

Напомни, Неймар стал игроком ПСЖ в 2017 году. Вместе с парижанами он трижды выигрывал чемпионат Франции, также на его счету Кубок Франции, Кубок французской лиги и Суперкубок страны.

Завтра, 28 апреля, бразильский нападающий может выйти на поле в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити".