ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Неймар назвал себя самым счастливым человеком

28.04.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 апр – Sputnik. Форвард сборной Бразилии и французского клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) Неймар высказался о своем будущем в Париже, пишет Manchester Evening News.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что переговоры ПСЖ и 29-летнего футболиста о продлении контракта приостановлены из-за возможного возвращения бразильца в "Барселону". Вместе с тем, в апреле источники сообщили, что стороны достигли договоренности о продлении соглашения.

"Сейчас не время обсуждать контракт. Договор действует еще два года, я чувствую себя прекрасно в ПСЖ, я доволен этим сезоном. Я самый счастливый человек", - заявил Неймар.

© REUTERS / DANIELE MASCOLO
"Ювентус" предложил Доннаруме 10 млн евро в год

В текущем сезоне бразилец провел в составе ПСЖ 24 матча, в которых забил 14 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с парижанами рассчитан до конца июня 2022-го.

Напомни, Неймар стал игроком ПСЖ в 2017 году. Вместе с парижанами он трижды выигрывал чемпионат Франции, также на его счету Кубок Франции, Кубок французской лиги и Суперкубок страны.

Завтра, 28 апреля, бразильский нападающий может выйти на поле в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити".

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
29-летний бразилец заявил, что сейчас не время обсуждать его новый контракт в ПСЖ; по его словам, он прекрасно чувствует себя в команде.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Еще один топ-клуб поборется за Агуэро
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
28.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by