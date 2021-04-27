Еще один топ-клуб поборется за Агуэро

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 апр – Sputnik. Миланский "Интер" включился в борьбу за аргентинского нападающего Серхио Агуэро, пишет Calciomercato .

32-летний Агуэро доигрывает последний сезон за "Манчестер Сити" и летом покинет команду. На игрока претендуют сразу несколько топ-клубов, среди которых каталонская "Барселона" и туринский "Ювентус".

По информации источника, в услугах Агуэро заинтересован и "Интер". В Милане полагают, что опыт аргентинца поможет команде успешно выступить в Лиге чемпионов.

Вместе с тем, в "Интере" не исключают, что Агуэро может не согласиться подписать контракт. В этом случае миланцы попытаются подписать боснийского форварда "Ромы" Эдина Джеко и французского игрока "Челси" Оливье Жиру.