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Ростислав Вергун о проекте "Шаг в будущее": Колоссальный инструмент для популяризации баскетбола
28.04.2021 10:35 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTЧтобы заветная вершина покорилась, в стране действительно есть все необходимые условия, в том числе и для молодежи. Так, главный тренер женской сборной по баскетболу сегодня в составе экспертной группы наблюдала за
Ростислав Вергун, главный тренер мужской сборной Беларуси по баскетболу: "То, как дети заряжены и насколько они получили такой необходимый для развития стрессовый момент, когда в соревновательной среде ты должен показать свои лучшие спортивные качества, по-моему, для популяризации это колоссальный инструмент. Для детских тренеров, по-моему, переоценить тоже очень сложно. Большое дело".
Алена Прохорчук, участница проекта "Шаг в будущее - 2021" (Минск): "Если очень сильно стараться, можно здесь познакомиться с хорошим тренером, которому ты понравишься и пойдешь дальше, будешь развиваться в спорте. Для девочек из моей команды это просто хобби, а я уже хочу идти дальше и дальше".
И сегодня стали известны победители в баскетболе три на три, определены лучшие снайперы проекта и триумфаторы конкурса мастерства. Специальные призы получили по четыре лучших спортсмена и спортсменки. Но главное - это возможность заявить о себе на своеобразной ярмарке талантов, чтобы уже сейчас тренеры могли рассчитывать на тебя в будущем.
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Чтобы заветная вершина покорилась, в стране действительно есть все необходимые условия, в том числе и для молодежи. Так, главный тренер женской сборной по...
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