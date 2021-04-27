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Ростислав Вергун о проекте "Шаг в будущее": Колоссальный инструмент для популяризации баскетбола

28.04.2021 10:35 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Чтобы заветная вершина покорилась, в стране действительно есть все необходимые условия, в том числе и для молодежи. Так, главный тренер женской сборной по баскетболу сегодня в составе экспертной группы наблюдала за финалистами масштабного проекта "Шаг в будущее". 16 лучших баскетболисток 11-12 лет и столько же юношей оказались в решающем этапе совместного проекта Белорусской федерации баскетбола и ФИБА Европа. Мероприятие поможет не только выявить самых перспективных спортсменов этого возраста, но и повысить квалификацию тренерских кадров и преподавателей физической культуры.

Ростислав Вергун, главный тренер мужской сборной Беларуси по баскетболу: "То, как дети заряжены и насколько они получили такой необходимый для развития стрессовый момент, когда в соревновательной среде ты должен показать свои лучшие спортивные качества, по-моему, для популяризации это колоссальный инструмент. Для детских тренеров, по-моему, переоценить тоже очень сложно. Большое дело".

Алена Прохорчук, участница проекта "Шаг в будущее - 2021" (Минск): "Если очень сильно стараться, можно здесь познакомиться с хорошим тренером, которому ты понравишься и пойдешь дальше, будешь развиваться в спорте. Для девочек из моей команды  это просто хобби, а я уже хочу идти дальше и дальше".

И сегодня стали известны победители в баскетболе три на три, определены лучшие снайперы проекта и триумфаторы конкурса мастерства. Специальные призы получили по четыре лучших спортсмена и спортсменки. Но главное - это возможность заявить о себе на своеобразной ярмарке талантов, чтобы уже сейчас тренеры могли рассчитывать на  тебя в будущем.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Чтобы заветная вершина покорилась, в стране действительно есть все необходимые условия, в том числе и для молодежи. Так, главный тренер женской сборной по...
 
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