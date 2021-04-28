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В Польше на чемпионате мира по шашкам флаг России сняли прямо во время матча
28.04.2021 10:35 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
В очередной скандал с символикой другого государства с головой окунулась Польша. Здесь на чемпионате мира по шашкам флаг России сняли прямо во время матча. Встреча проводилась между полькой Натальей Садовской и россиянкой Тамарой Тансыккужиной. Турнир начался с флагом России на столе, однако позже его демонстративно убрали по распоряжению экс-президента Европейской федерации шашек Яцека Павлицкого. Чиновник заявил, что по решению Всемирного антидопингового агентства они должны снять флаг и убрать упоминание России. В противном случае якобы WADA грозило исключением из своей организации.
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В очередной скандал с символикой другого государства с головой окунулась Польша. Здесь на чемпионате мира по шашкам флаг России сняли прямо во время матча. Встреча...
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