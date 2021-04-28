В Польше на чемпионате мира по шашкам флаг России сняли прямо во время матча

Источник материала: БT

В очередной скандал с символикой другого государства с головой окунулась Польша. Здесь на чемпионате мира по шашкам флаг России сняли прямо во время матча. Встреча проводилась между полькой Натальей Садовской и россиянкой Тамарой Тансыккужиной. Турнир начался с флагом России на столе, однако позже его демонстративно убрали по распоряжению экс-президента Европейской федерации шашек Яцека Павлицкого. Чиновник заявил, что по решению Всемирного антидопингового агентства они должны снять флаг и убрать упоминание России. В противном случае якобы WADA грозило исключением из своей организации.



При этом в сообщении Всемирной федерации шашек ранее говорилось, что российские шашисты не имеют никакого отношения ни к допингу, ни к РУСАДА. Более того, вопросы допинга в шашках не могут рассматриваться так же, как это делается в федерациях по физическим видам спорта. Как видим по реакции, российскую спортсменку не поставили в известность - она как раз обдумывала свой ход и была явно удивлена происходящим. Кстати, эту партию, по понятным причинам, чемпионка проиграла.