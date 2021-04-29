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Мужская сборная Беларуси по гандболу сыграет на выезде с Италией в рамках отбора на Евро-2022

29.04.2021 22:49 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Мужская сборная Беларуси по гандболу проведет сегодня выездной поединок отборочного турнира чемпионата Европы - 2022 против команды Италии. Встреча начнется в 8 вечера. "Беларусь 5" покажет матч в прямом эфире. На данный момент белорусы с шестью баллами лидируют в квартете 6. Наши соперники, также сыграв 4 матча, заработали два балла. В предыдущем очном противостоянии в Минске белорусы над итальянцами одержали победу. 

 
Теги: Минск
 
 
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Мужская сборная Беларуси по гандболу проведет сегодня выездной поединок отборочного турнира чемпионата Европы - 2022 против команды Италии. Встреча начнется в 8...
 
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