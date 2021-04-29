Мужская сборная Беларуси по гандболу сыграет на выезде с Италией в рамках отбора на Евро-2022

Источник материала: БT

Мужская сборная Беларуси по гандболу проведет сегодня выездной поединок отборочного турнира чемпионата Европы - 2022 против команды Италии. Встреча начнется в 8 вечера. "Беларусь 5" покажет матч в прямом эфире. На данный момент белорусы с шестью баллами лидируют в квартете 6. Наши соперники, также сыграв 4 матча, заработали два балла. В предыдущем очном противостоянии в Минске белорусы над итальянцами одержали победу.