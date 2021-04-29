Кирилл Грищенко одержал 4 победу среди профессионалов

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Белорусский боец ММА Кирилл Грищенко, который специализируется на борьбе греко-римского стиля, на международном турнире One Championship одержал четвертую победу на профессиональной арене. В этот раз он дрался с представителем Сенегала Умаром Кейном и нокаутировал оппонента ударом в голову.



Угол противника и его фан-сектор посчитали, будто наш спортсмен нокаутировал соперника уже после гонга. Однако судья присудил победу Грищенко, поскольку удар был нанесен во время сингала.