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Кирилл Грищенко одержал 4 победу среди профессионалов

30.04.2021 06:31 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Белорусский боец ММА Кирилл Грищенко, который специализируется на борьбе греко-римского стиля, на международном турнире One Championship одержал четвертую победу на профессиональной арене. В этот раз он дрался с представителем Сенегала Умаром Кейном и нокаутировал оппонента ударом в голову.

Угол противника и его фан-сектор посчитали, будто наш спортсмен нокаутировал соперника уже после гонга. Однако судья присудил победу Грищенко, поскольку удар был нанесен во время сингала.

 
 
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Белорусский боец ММА Кирилл Грищенко, который специализируется на борьбе греко-римского стиля, на международном турнире One Championship одержал четвертую победу на...
 
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