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Кирилл Грищенко одержал 4 победу среди профессионалов
30.04.2021 06:31 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Белорусский боец ММА Кирилл Грищенко, который специализируется на борьбе греко-римского стиля, на международном турнире One Championship одержал четвертую победу на профессиональной арене. В этот раз он дрался с представителем Сенегала Умаром Кейном и нокаутировал оппонента ударом в голову.
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Белорусский боец ММА Кирилл Грищенко, который специализируется на борьбе греко-римского стиля, на международном турнире One Championship одержал четвертую победу на...
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