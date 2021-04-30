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"Манчестер Юнайтед" уверенно переиграл "Рому", а "Вильярреал" был сильнее "Арсенала" в полуфинале Лиги Европы
30.04.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Весомая заявка на выход в финал. "Манчестер Юнайтед" в первом полуфинальном матче Лиги Европы уверенно переиграл "Рому" - 6:2. Дублем за победителей отметился Эдисон Кавани.
В другом полуфинале не все так однозначно. "Вильярреал" выиграл у "Арсенала" 2:1. Обе команды доигрывали матч вдесятером. Ответные поединки пройдут 6 мая.
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"Манчестер Юнайтед" уверенно переиграл "Рому", а "Вильярреал" был сильнее "Арсенала" в полуфинале Лиги Европы
Весомая заявка на выход в финал. "Манчестер Юнайтед" в первом полуфинальном матче Лиги Европы уверенно переиграл "Рому" - 6:2. Дублем за победителей отметился Эдисон...
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