Белорусские батутисты в первые дни ЧЕ завоевали четыре медали

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мая ― Sputnik. Белорусские батутисты в первые дни чемпионата Европы в Сочи завоевали четыре медали (две золотые и две серебряные), сообщает Sputnik.

В командном зачете Иван Литвинович, Олег Рябцев, Владислав Гончаров и Алексей Дударев принесли сборной Беларуси награду высшей пробы, набрав в сумме 183,805 баллов. Вторыми стали португальские атлеты, замкнули тройку сильнейших французы.

Среди белорусских девушек Екатерина Ершова, Татьяна Петреня, Виктория Куйдан и Полина Шедько завоевали серебряную медаль (159,550). На высшую ступень пьедестала почета поднялась команда России (165,470). Бронзовые медали на счету француженок.

Ранее белорусские юниоры завоевали золотую медаль в командном турнире, а белорусские девушки стали вторыми.

Чемпионат Европы закончится в воскресенье. Соревнования не являются квалификационными на Игры.

Индивидуальные прыжки на батуте входят в программу Олимпийских игр с 2000 года (Игры в Сиднее). Среди белорусов первым покорил главный старт четырехлетия в этой дисциплине Владислав Гончаров (Рио-де-Жанейро-2016).