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Белорусские батутисты в первые дни ЧЕ завоевали четыре медали

01.05.2021 14:23 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мая ― Sputnik. Белорусские батутисты в первые дни чемпионата Европы в Сочи завоевали четыре медали (две золотые и две серебряные), сообщает Sputnik. 

© Photo : The 2nd European Games 2019
Прыжки на батуте: Гончаров выиграл золото II Европейских игр

В командном зачете Иван Литвинович, Олег Рябцев, Владислав Гончаров и Алексей Дударев принесли сборной Беларуси награду высшей пробы, набрав в сумме 183,805 баллов. Вторыми стали португальские атлеты, замкнули тройку сильнейших французы.

Среди белорусских девушек Екатерина Ершова, Татьяна Петреня, Виктория Куйдан и Полина Шедько завоевали серебряную медаль (159,550). На высшую ступень пьедестала почета поднялась команда России (165,470). Бронзовые медали на счету француженок.

Ранее белорусские юниоры завоевали золотую медаль в командном турнире, а белорусские девушки стали вторыми.

Чемпионат Европы закончится в воскресенье. Соревнования не являются квалификационными на Игры.

Индивидуальные прыжки на батуте входят в программу Олимпийских игр с 2000 года (Игры в Сиднее). Среди белорусов первым покорил главный старт четырехлетия в этой дисциплине Владислав Гончаров (Рио-де-Жанейро-2016).

 
Теги: Минск
 
 
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Континентальный форум завершится в воскресенье и не является квалификационным к Олимпийским играм в Токио.
 
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