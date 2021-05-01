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Результаты 7-го тура. Чемпионат Беларуси по футболу
01.05.2021 14:37 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Третья безголевая ничья кряду и четвертый матч без пропущенных мячей. "Витебск" накануне в матче 7-го тура чемпионата Беларуси по футболу разошелся миром с "Гомелем". У "северян" 8 очков в активе и 8-я строчка в турнирной таблице, «рыси» же с 12-ю баллами располагаются на 6-м месте, "южане" играют вничью во втором туре.
Сегодня тур завершится четырьмя встречами. Первую из них телеканал
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Третья безголевая ничья кряду и четвертый матч без пропущенных мячей. "Витебск" накануне в матче 7-го тура чемпионата Беларуси по футболу разошелся миром с...
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