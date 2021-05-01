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Результаты 7-го тура. Чемпионат Беларуси по футболу

01.05.2021 14:37 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Третья безголевая ничья кряду и четвертый матч без пропущенных мячей. "Витебск" накануне в матче 7-го тура чемпионата Беларуси по футболу разошелся миром с "Гомелем". У "северян" 8 очков в активе и 8-я строчка в турнирной таблице, «рыси» же с 12-ю баллами располагаются на 6-м месте, "южане" играют вничью во втором туре. 

Сегодня тур завершится четырьмя встречами. Первую из них телеканал "Беларусь 5" покажет в прямом эфире - "Неман" в Гродно встретится с "Ислочью". В 14 часов прозвучит стартовый свисток. "Торпедо-БелАЗ" готовится к матчу с "Минском", "Спутник" примет лидера - "Шахтер", а БАТЭ - "Сморгонь".



 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Третья безголевая ничья кряду и четвертый матч без пропущенных мячей. "Витебск" накануне в матче 7-го тура чемпионата Беларуси по футболу разошелся миром с...
 
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