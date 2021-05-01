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Ивашко вышел в финал турнира в Мюнхене
01.05.2021 16:23 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мая ― Sputnik. Белорусский теннисист Илья Ивашко, который занимает 107-ю строчку в мировом рейтинге, вышел в финал турнира в немецком Мюнхене, сообщает Sputnik.
Белорус в 1/4 финала
Соперники провели на корте 1 час 27 минут.
В решающем противостоянии Ивашко встретится с победителем пары Николоз Басилашвили (Грузия, 35) – Каспер Руд (Норвегия, 24).
Турнир в Мюнхене завершится 2 мая. Его призовой фонд – 419,5 тысячи евро.
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Белорус в 1/4 финала впервые в своей карьере одолел игрока из топ-10, а в субботу продолжил победное шествие на турнире.
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