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Ивашко вышел в финал турнира в Мюнхене

01.05.2021 16:23 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мая ― Sputnik. Белорусский теннисист Илья Ивашко, который занимает 107-ю строчку в мировом рейтинге, вышел в финал турнира в немецком Мюнхене, сообщает Sputnik.

Белорус в 1/4 финала сенсационно победил шестую ракетку планеты Александра Зверева из Германии. В субботу Ивашко продолжил победное шествие, выиграв в полуфинале немца Яна-Леннарда Штруффа (44) – 6:4, 6:1.

Соперники провели на корте 1 час 27 минут.

В решающем противостоянии Ивашко встретится с победителем пары Николоз Басилашвили (Грузия, 35) – Каспер Руд (Норвегия, 24).

Турнир в Мюнхене завершится 2 мая. Его призовой фонд – 419,5 тысячи евро.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорус в 1/4 финала впервые в своей карьере одолел игрока из топ-10, а в субботу продолжил победное шествие на турнире.
 
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