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Егор Герасимов выбыл из квалификации турнира АТР
01.05.2021 18:41 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Первая ракетка страны и 76-й в мировом рейтинге Егор Герасимов выбыл в первом круге квалификации турнира АТР в Мадриде с призовым фондом более двух с половиной миллионов евро. Белорус уступил итальянцу Джанлуке Магеру, который ниже в планетарном табеле на 15 строчек, со счетом 4:6, 3:6.
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Первая ракетка страны и 76-й в мировом рейтинге Егор Герасимов выбыл в первом круге квалификации турнира АТР в Мадриде с призовым фондом более двух с половиной...
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