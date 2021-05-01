Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мая ― Sputnik. Главный тренер футбольного клуба "Неман" (Гродно) Игорь Ковалевич, который руководил командой с 2016 года, ушел в отставку, об этом наставник заявил на послематчевой пресс-конференции.

В субботу футболисты "Немана" в седьмом туре чемпионата Беларуси на домашнем стадионе проиграли "Ислочи" - 1:2. На данный момент гродненцы находятся на 15-м месте турнирной таблицы, набрав 3 балла за семь встреч (три ничьи и четыре поражения).

Ковалевич после проигрыша от "Ислочи" объявил об уходе из клуба.

"Я принял решение подать в отставку. Семь туров – это достаточный срок для тренера, чтобы набрать очки", - сказал специалист.

По словам уже экс-наставника, "Неману" нужна свежая кровь, однако упрекнуть футболистов не в чем. Он выразил уверенность, что с новым тренером команда сможет набрать необходимые баллы. Он поблагодарил коллектив и болельщиков.

Ковалевич возглавлял команду с 2016 года, тогда у команды также дела были не очень.

Пока возглавляет турнирную таблицу солигорский "Шахтер" (18 очков), вторым идет борисовский БАТЭ (14), замыкает тройку лидеров минское "Динамо" (14).