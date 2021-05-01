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Белорусские силачи Вячеслав Хоронеко и Сергей Заславский установили мировые рекорды
01.05.2021 22:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Вячеслав Хоронеко в произвольном подъеме гирь в номинации "Гиревой спринт" поднял одной рукой в положении лежа гирю весом 24 кг 180 раз за 169 секунд.
Сергей Заславский в положении сидя за 30 секунд выжал двумя руками две гири по 24 кг 20 раз.
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О современных белорусских богатырях. Знаменитый гиревик Вячеслав Хоронеко вновь переписывает историю мировых достижений. На сей раз он сумел поднять лежа...
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