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Белорусские силачи Вячеслав Хоронеко и Сергей Заславский установили мировые рекорды

01.05.2021 22:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Вячеслав Хоронеко в произвольном подъеме гирь в номинации "Гиревой спринт" поднял одной рукой в положении лежа гирю весом 24 кг 180 раз за 169 секунд.

Сергей Заславский в положении сидя за 30 секунд выжал двумя руками две гири по 24 кг 20 раз.

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Фото: БелТА
 
 
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О современных белорусских богатырях. Знаменитый гиревик Вячеслав Хоронеко вновь переписывает историю мировых достижений. На сей раз он сумел поднять лежа...
 
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