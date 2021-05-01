ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Реал" потратит 20 тысяч евро, чтобы Марсело сыграл на выезде с "Челси"

02.05.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 мая – Sputnik. Мадридский "Реал" потратит 20 тысяч евро, что защитник Марсело принял участие в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА против "Челси" в Лондоне, пишет AS.

Футболист "Реала" входит в наблюдательную комиссию на местных выборах в Мадриде, которые пройдут 4 мая, за день до игры против "синих". По этой причине Марсело н е сможет помочь команде в Лондоне.

Однако руководство "сливочных" планирует обеспечить участие защитника в игре. В день выборов Марсело проведет индивидуальную тренировку, а на следующий день (или даже во вторник вечером) на частном самолете отправится в Лондон. Стоимость перелета обойдется "Реалу" в 20 тысяч евро.

Напомним, в первом полуфинальном матче, который состоялся в Мадрире 25 апреля, соперники сыграли вничью (1:1). Ответный поединок намечен на 5 мая.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ответный матч соперники проведут 5 мая в Лондоне, за день до этого Марсело будет работать в наблюдательной комиссии на местных выборах в Мадриде.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Моуринью считает возвращение в футбол в следующем сезоне преждевременным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

01.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by