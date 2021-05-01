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Моуринью считает возвращение в футбол в следующем сезоне преждевременным
02.05.2021 09:01 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 мая – Sputnik. Бывший главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью высказался о возвращении к работе, сообщает издание Times Magazine.
19 апреля "шпоры" уволили португальского специалиста с поста главного тренера команды. До конца сезона
"У меня нет никаких планов. Я живу обычной жизнью, чувствую себя свежим, спокойным. Я в отпуске. Сейчас у меня больше времени, чтобы провести работу над ошибками, все проанализировать", - сказал 58-летний Моуринью.
По его словам, он намерен подождать прежде чем вновь вернуться в футбол. "Подожду не только подходящего клуба, но и подходящей культуры. Может быть, возвращение в следующем сезоне будет преждевременным. Посмотрим", - добавил Моуринью.
Ранее стало известно, что
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В апреле 58-летний португалец остался без работы - руководство "Тоттенхэма" отправило его в отставку.
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